02.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Идеолог партии Зеленского: На Москву необходимо сбросить ядерную бомбу


Решить «русскую проблему» один раз и навсегда Украине может помочь только ядерная бомба, сброшенная на Москву.

Об этом на брифинге «UATV Russian» заявил «слуга народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом он намекнул, что приобретение ядерного оружия Украиной – вопрос времени.

«У нас пока нет атомной бомбы, чтобы швырнуть её на Москву. Это помогло бы решить вопрос раз и на всегда», – страдает Потураев.

Напомним, ранее киевский политолог и экономист Олег Соскин возмутился тем фактом, что новая украинская власть уничтожает ракетостроительную отрасль Украины, и высказал идеи о ракетном ударе по России.

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