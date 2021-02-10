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10.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Идеолог «Великой Албании» намерен требовать репараций от Сербии


Лидер движения «Самоопределение» Альбин Курти пообещал в случае победы его политической силы на парламентских выборах требовать от Сербии репараций за «оккупацию» и «войну».

Этот вопрос Курти пообещал поднимать на каждой международной встрече, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О намерении требовать денег с Сербии лидер «Самоопределения» заявил в ходе траурной церемонии, посвященной погибшим в 2007 году от резиновых пуль румынских бойцов оккупационного контингента KFOR, усмирявших беспорядки, – албанским сепаратистам Мону Балаю и Арбену Кседалини.

«Мы полны решимости вывести Косово из послевоенной коррупции, с привлечением Сербии, которая должна народу Косово как за время оккупации, так и за период войны. Сербия совершила военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Мы будем достойно представлять Косово на любой международной встрече. Мы потребуем у международного сообщества взыскать долг с Сербии», – утверждал Курти.

Ранее лидер «Европейского движения сербов Косово и Метохии» Рада Трайкович заявила о намерении создать предвыборную коалицию с «Самоопределением» Альбина Курти, чтобы противостоять поддерживаемой руководством Сербии партии косовских сербов «Сербский список».

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