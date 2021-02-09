Прозападная сербская провокаторша вступила в коалицию с косовскими албанцами

09.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер «Европейского движения сербов Косово и Метохии» Рада Трайкович предложила предыборную коалицию идеологу «Великой Албании» Альбину Курти.

Сторонница прозападной сербской оппозиции, ненавистница президента Сербии Александра Вучича и России сделала это из желания отобрать голоса у партии «Сербский список», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня соратник Джиласа, руководствуясь исключительно собственным политическим рвением и неприкрытым интересом, объявила о создании коалиции с Альбином Курти до окончания выборов, – прокомментировал действия Трайкович директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович. – Она недвусмысленно предложила сотрудничество человеку, который выступает за создание проекта «Великая Албания»…

Джиласову Раду не беспокоит тот факт, что Курти и вооруженные члены «Армии освобождения Косово» (UCK) вторглись на север провинции (в сербский анклав – ред.), чтобы спровоцировать инцидент на глазах у безоружных людей».

Петкович отметил, что сербам в Косово нужны сильные политические представители и заступники от приштинских сепаратистских властей, а не те, кто готов идти на какие-либо уступки ради личной выгоды. По его словам, самая большая проблема для Трайковича – это партия косовских сербов «Сербский список», «настоящие и проверенные хранители сербского народа и сербского единства в Косово, потому что они представляют собой препятствие для проекта Великой Албании и погрома сербов этого края».

«Вот почему я призываю сербов еще сильнее и громче поддержать «Сербский список» на этих выборах, обеспечить себе лучшее будущее и раз и навсегда отправить такие политические явления в политическую отставку», – добавил Петкович.

Досрочные выборы в «парламент» Косово состоятся 14 февраля. Прозападный политик и провокатор Рада Трайкович известна своими выпадами против «Сербского списка», участием в уличных акциях сербской оппозиции в самой Сербии, где она выступает от имени сербов Косово и Метохии, а также нелюбовью к России, которая, по ее мнению, постоянно предает сербов.