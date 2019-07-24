Идеологическая каша у Зеленского: Переименовать Россию, Киев – родоначальник империи

24.07.2019, Киев, Максим Карпенко

В озвученном незадолго до выборов предложении переименовать Россию и русский язык нет ничего экстраординарного – по такому же пути ранее пошли в Прибалтике.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил скандальный советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если латыши совершенно спокойно, после возвращения независимости, вернулись к историческому названию России и называют ее «Кривия», что с их точки зрения логично, потому что они столкнулись с кривичами, и так назвали те территории», – сказал Потураев.

При этом советник Зеленского, очевидно, чтобы подчеркнуть значимость Киева, признал, что именно здесь в свое время была разработана идеология Российской империи и общерусский литературный язык.

Однако, тем самым, Потураев признал ложность современной доктрины об «оккупации украинских земель Москвой».

«Если мы вспомним, что, конечно, на свою голову, тогдашние большие ученые нового времени, модерна, которые работали в Киево-Могилянской академии, придумали Российскую империю, к сожалению и эту идею продвинули в Москву, Московское царство. Титулование пошло при Петре I, именно тогда, когда в работу пошла концепция создания Российской империи…

Тогдашний русский язык в его литературной форме, тоже был разработан в Киево-Могилянской академии. Кто создатель первой «Грамматики» – Милетий Смотрицкий, он работал в Киеве. Кто учился по его учебнику в том числе? Петр Алексеевич Романов по нему учился и вообще все тогдашние боярские дети. Не было другой «Грамматики», – сказал советник Зеленского.