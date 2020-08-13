Идеологическая вертикаль трещит по швам: С ТВ массово увольняются пропагандисты Лукашенко

13.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Ситуация Белоруссии вновь напоминают ускоренную версию событий на Украине накануне переворота 2013-14 годов – с государственных телеканалов начали массово увольняться журналисты, заявляя о несогласии с жестокостью ОМОНа и угрозой применения армии против протестующих.

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Среди увольняющихся пропагандистов, еще недавно обслуживавших режим Александра Лукашенко, есть и хорошо известные России личности. Например ведущий Дмитрий Семченко, который разжигал ненависть к Москве и позволял себе оскорбительные выпады в адрес тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Что означает происходящее? «Консервы Запада» вскрылись, или крысы побежали с тонущего корабля Лукашенко? Об этом «ПолитНавигатор» опросил экспертов.

Сопредседатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов:

«Что касается увольнения Семченко, то тут не принципиально, был ли он русофобом и так далее – это человек, винтик идеологической машины, который просто озвучивал те идеологические установки, которые формировались на более высоком уровне, чем находился он сам.

Уволился не только он – с государственного телевидения увольнение сейчас идет достаточно массовое, уже несколько человек за последние два дня, были увольнения и до этого, но Семченко, конечно, фигура знаковая.

Это показатель того, что вся идеологическая вертикаль трещит по швам, уже начинает сыпаться, с нее начинают бежать достаточно крупные фигуры. То, что происходит, что имело место такое массовое применение насилия, во много несправедливое угрозе, которую представляли собой протесты, которые поначалу были довольно мирные – это вывело из равновесия систему.

В провластной системе тоже уже существуют разногласия. Белорусская пропагандистская вертикаль неоднородна, и сейчас начала здорово шататься».

Политический обозреватель Юрий Баранчик:

«Все это является следствием того беспредела, который устроили белорусские силовики на улицах городов и площадей. Дело в том, что это насилие абсолютно не спровоцировано людьми. Люди вышли выразить свой мирный протест против фальсификаций. Вместо того, чтобы дать им возможность высказаться или пойти на диалог с ними, их решили просто избивать. Естественно, это вызвало крайне негативный отклик в разных сферах белорусского общества.

Как мы видим, в первый день примерно десять городов вышли на улицы, потом двадцать, и на сегодняшний день больше тридцати городов и населенных пунктов начали принимать участие в этих акциях сопротивления.

Естественно, что телеведущие, как люди политически грамотные и прекрасно осведомленные о процессах в белорусском обществе, не могли остаться безучастными, потому что у всех кто-то пострадал от этих побоев – друзья, родственники, родители, дети. Мне кажется, это четкое выражение гражданской позиции, что так поступать нельзя».

Политолог Ростислав Ищенко:

«Такие вещи, как майданы, они готовятся загодя, следовательно, и люди, которые их будут поддерживать, они тоже загодя готовы, в том числе и среди журналистов. Я не удивлюсь, если там и в МИДе начнутся увольнения».