Идеологический брат Зе-команды закатил скандал в Ростове

10.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Один из активных участников несостоявшегося московского майдана, активист незарегистрированной Либертарианский партии России Михаил Светов, выступая с лекцией в Ростове, заткнул рот несогласному с его позицией зрителю и выгнал его из зала.

Видеозапись с инцидентом в своем блоге опубликовал журналист Сергей Рулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, один из присутствовавших на лекции либерала зрителей заявил, что позиция таких, как Светов помогла развалить Советский Союз и ввергла страну в «голодные 90-е».

«Честно говоря, я в такой прострации нахожусь, не знаю. Может быть, все слабоумными считают себя. Вот вы говорите, надо сделать децентрализацию власти. Но мне кажется, дежавю, я такое уже слышал в 91-м году, когда все республики говорят: «Надо децентрализацию власти, надо перестать кормить Москву, надо всем развалиться, разойтись, стать суверенными и независимыми». Развалили СССР, в результате что? Мы помним голодные 90-е», – заявил выступающий, но договорить ему не дали.

«Вы вышли на сцену, я этого точно вас не приглашал делать, а то, как вы задаете вопрос, – это хамство», – перебил его Светов.

Далее между ними возникла перепалка и зрителя выгнали из зала.

«В наших интересах бороться против власти. Потому что только поборовшись против власти, мы построим прекрасную Россию будущего», – продолжил московский майданщик.

«Ко мне на лекцию сегодня пришли два провокатора из НОДа с собственной колонкой усиления звука и микрофоном, чтобы громче орать. Смешно кричали про агента госдепа, но как всегда посыпались на том, что СССР развалила верхушка КПСС. В общем, смешные», – прокомментировал позже инцидент в своем блоге Светов.

Напомним, что так называемое либертарианство, к которому призывает Светов, заявлено как основная идеология новой украинской власти.