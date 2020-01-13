Идея празднования юбилея сожжения Москвы вышла Чубарову боком

13.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Озвученная главой запрещенного в РФ меджлиса Рефатом Чубаровым идея отметить на Украине 450-летия сожжения Москвы войском крымского хана Девлет-Гирея вызвала недоумение экспертов, напомнивших скандальному политику о других «славных датах», связанных с набегами и разорением городов и сел Малороссии теми же представителями Крымского ханства.

«Украинским патриотам, которые аплодируют инициативе Чубарова отметить 450-летие сожжения крымскими татарами Москвы, для начала стоит поинтересоваться, сколько городов и сёл они сожгли на территории современной Украины. Для лучшего понимания два факта:

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1) за 350 лет Крым «экспортировал» от 4,5 до 6 миллионов рабов;

2) за 350 лет работорговли из всей Африки во всю Америку было вывезено от 9 до 11 миллионов рабов», – комментирует в своем блоге киевский политолог Сергей Белашко.

Его поддержал крымский политолог Сергей Киселев: «Давно предлагаю поставить в Феодосии (средневековой Кафе) памятник жертвам работорговли. За 350 лет через Крым «прошло» от 4,5 до 6 миллионов рабов. Для сравнения – за 350 лет работорговли из всей Африки во всю Америку (Северную и Южную) было вывезено от 9 до 11 миллионов рабов. Территориальные масштабы несопоставимы, поэтому можно представить каким был уровень народного бедствия на южных окраинах Российского государства… Кстати, в начале XIX века население Российской империи не достигало и 30 миллионов человек», – пишет Киселев.

Отметил разрушительную деятельность Крымского ханства для юга нынешней Украины политолог Владимир Корнилов: «Чубаров предложил «отпраздновать славный юбилей – 450-летие сожжения Москвы Девлет-Гиреем». Интересно, а он в курсе, через какие места крымский хан шел к Москве? Чубаров хочет отмечать разорение каждого малороссийского поселения ханом по отдельности или всё скопом уже отметим? Он представляет, сколько жителей этих селений было уничтожено и угнано в рабство? «Славный юбилей»? Ну-ну».

А киевский журналист Андрей Манчук предложил не ждать следующего года, для празднования годовщины сожжения Москвы и уже в этом году отметить 780-летие со дня уничтожения Киева монгольским ханом Батыем:

«Националистический политик Рефат Чубаров предлагает отпраздновать «славную историческую дату» – 450-летие сожжения Москвы Девлет-Гиреем в 1571 году. Идея хорошая, но это же целый год ждать. Между тем, в нынешнем году исполняется 780 лет сожжения Киева ханом Батыем. Грех не отпраздновать. А нападения на украинские города – с целью захвата живого товара – совершались Крымским ханством так часто, что их можно отмечать несколько раз в году. Как, впрочем, и запорожские нападения на Кафу и другие порты Крыма. В те славные времена все жгли и грабили друг друга по мере сил и возможностей. Рефат Абдурахманович, вы же раньше показывали себя не самым глупым в своей среде человеком. К чему этот дешевый пиар на разжигании межнациональной розни, скажите», – комментирует Манчук.

Ранее Чубаров в своем блоге заявил, что готов рассмотреть различные предложения по поводу «празднования» 450-летия со дня сожжения Москвы войском Крымского ханства.