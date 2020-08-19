Идея прозападного премьера Болгарии не находит поддержки ни в парламенте, ни в обществе

19.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Кроме прозападной партии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ ни одна фракции Народного собрания пока не поддержала его инициативу о внесении изменений в Конституцию.

При этом протесты против самого Борисова, его кабинета и генпрокурора Ивана Гешева не утихают.

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Лидер главной оппозиционной действующему режиму Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова решила собрать депутатов 7-го Великого Народного собрания, утверждавшего нынешнюю Конституцию страны, чтобы осудить предложение Борисова об изменении в основной закон, выдвинутое нынешним непопулярным премьером.

Корнелия Нинова.

«Предложение ГЕРБ о созыве Великого народного собрания и внесение изменений в Конституцию опасны для государства, – написала лидер социалистов на своей странице в фейсбук. – В политической истории Болгарии есть печальные случаи, когда закон менялся под одного человека.

Однако сейчас предпринимается попытка изменить саму Конституцию, чтобы обеспечить политическое выживание человека. Это неприемлемо. Наше общество созрело для необходимости изменения модели правления, но предложение GERB – это не изменение, а подмена изначальной воли народа к правовому, демократическому и социальному государству».

При этом уличные протесты против Бойко Борисова, его правительства и генерального прокурора Ивана Гешева не прекращаются. Накануне произошел инцидент напротив посольства Румынии в Софии, когда женщина с двумя детьми на автомобиле въехала в толпу протестующих, блокировавших это место. В результате, участники уличной акции разбили даме лобовое стекло. Активисты посчитали произошедшее искусной полицейской провокацией, поэтому сегодня забросали яйцами здание МВД.

«Третий день подряд правительство пытается бороться с протестующими при помощи непротестующих, – прокомментировал инцидент один из неформальных лидеров протеста, представитель так называемого «Ядовитого трио», пиарщик Арман Бабикян. – Но нас объективно больше…. То, что произошло ночью на перекрестке, является преднамеренным инцидентом, спровоцированным властью, поскольку они не препятствовали автомобилю таранить участников акции. Бесстыдство Борисова, скрывающего свой страх якобы за опасением международного скандала, (из-за близости посольства – ред.) показывает, что этому человеку не место в руководстве страны».

Сегодня протестующие оставили территорию напротив румынского посольства, поскольку ее заняли сторонники ГЕРБ для своей акции. При этом протестующие продолжают блокировать три ключевых перекрестка столичной Софии и блокировали здание ЦИК, требуя принять поправки в Избирательный кодекс, исключающие махинции. Также протестные акции прошли в Бургасе, Русе, Габрово и Стара Загоре.