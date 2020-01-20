«Иди на х@й». Соратник Тимошенко отметился оригинальным поздравлением на Крещение

20.01.2020, Сумы, Вадим Москаленко

По сети разошелся видеоролик с обращением мэра города Сумы Александра Лысенко, давшего комментарий местному телеканалу «Видикон» после крещенского омовения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На видео довольный чиновник рассказывает журналистам о «праздничных чувствах», в то время как за его спиной на опоре моста красуется надпись «Иди на х@й», а еще дальше – красное сердечко, напоминающее эмблему партии Юлии Тимошенко «Батькивщина», членом которой является сумской градоначальник.

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При этом сама Юлия Тимошенко дала понять, что не одобряет купания в проруби.

«Могу вас заверить, что ни Иоанн Креститель, ни сам Иисус в прорубь отродясь не прыгали и даже льда не видели. Потому что жили совсем в другом климате. Да и вообще, нужно искать веру в себе, в своем сердце, а не в ледяной воде», — написала политик в своем блоге по случаю Крещения.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Заречный райсуд Сум признал мэра города Александра Лысенко виновным в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, но взыскание наложено не было.