Мэра Сум признали коррупционером, но оставили без наказания

27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заречный райсуд Сум признал мэра города Александра Лысенко виновным в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, но взыскание наложено не было, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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27 мая было завершено рассмотрение протоколов, составленных в отношении Сумского городского головы, в деле об административном правонарушении.

“По результатам рассмотрения мужчина признан виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.172-7 КУоАП, но производство закрыто в связи с истечением сроков наложения административного взыскания”, – сообщили в суде.

Согласно протоколам, гражданин Л. (городской голова Сум Александр Лысенко – Ред.), занимая должность Сумского городского головы, в течение 2017 года подписывал соответствующие распоряжения, которым предусматривалась выплата ему премий как Сумскому городскому голове у размерах от 65% до 270% размера должностного оклада, надбавок и доплат в пределах фонда премирования и экономии фонда оплаты труда.

В судебном заседании мэр своей вины не признал. Он пояснил, что действительно подписывал такие распоряжения и получал определенные в них премии, но размер премий был определен в соответствии с требованиями законодательства, обсуждался на оперативных совещаниях исполкома, а упомянутыми распоряжениями премируемый не только он, но и другие работники Сумского городского совета.

Кроме того, другим способом отсутствует возможность получения и выплаты Сумском городском голове премии, а судебным решением, принятым ранее по аналогичному делу была установлена законность его действий при этом.

“Заслушав участников процесса, исследовав предоставленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что факт совершения Сумским городским головой правонарушений суд доказанным, а его действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП, поскольку он, вопреки требованиям Закона Украина “о предупреждении коррупции”, совершил действия в условиях реального конфликта интересов и не сообщил в установленном законом порядке о наличии у него реального конфликта интересов”, – пояснили в суде.