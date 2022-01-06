«Игра окончена»: Цимбалюк объяснил свое бегство из Москвы

06.01.2022  14:16 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, СМИ, Украина
Новости Украины

Скандальный украинский пропагандист агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк, который спешно покинул Россию после многих лет работы в Москве, считает, что все эти годы Москва с ним играла в «российскую демократию».

Об этом он заявил эфире финансируемого американским Госдепом «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальный украинский пропагандист агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк, который спешно покинул Россию после многих лет...

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«Я прекрасно понимаю, что все эти годы они меня терпели, играли в российскую демократию, показывали, что у них в отличие от Украины свобода слова, нет никакой цензуры. А сейчас они, очевидно, поняли, что в это играть не нужно, потому что я знаю, как там всё устроено и как там всё организовывается. Люди, которые все эти вещи публично говорят, они не отвечают, они исполнители», – сказал журналист.

«Если у нас здесь объективно воля людей, и могут быть и беспорядки, и протесты, и всё что угодно, то там это работает немножко по-другому. Я так понял, что когда российское государство поняло, что им не нужна эта условная демократия, то у меня начались некоторые сложности», – резюмировал Цимбалюк.

Напомним, оказавшись на Украине, Цимбалюк пожаловался, что в России почувствовал угрозу своей безопасности после того, как СМИ сообщили о вызове его на допрос по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

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