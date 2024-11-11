«Игры престолов» отдыхают. Под крылом у Зеленского обнаружили очередной рассадник «агентов Кремля»

Прозападные грантоеды в Киеве раскручивают новый, потенциально супертоксичный для Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака скандал – проект «Схемы» финансируемого из бюджета США Радио «Свобода» опубликовал данные о том, что «смотрящий» Банковой за судами и правоохранительными органами» в ранге замглавы президентского Офиса Олег Татаров, о котором уже писал “ПолитНавигатор”, по меньшей мере, девять раз летал в Москву после 2014 года.

«Схемы» со ссылкой на данные авиаперелетов сообщают, что в последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года. В целом в том году он был в России дважды. Поскольку после 2014 года авиасообщение между Украиной и РФ было остановлено, в большинстве поездок Татаров добирался Москвы из Киева через Минск, утверждают грантоеды.

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Дотошные разоблачители даже не поленились восстановить конкретные маршруты перемещений чиновника. Так, Татаров ездил в Белоруссию в марте 2013 года, дважды – в июне и ноябре 2014-го, и еще один раз в марте 2016 года. 22 марта 2016 года Татаров пересекал границу с Белоруссией через КПП «Новая Гута» на собственном автомобиле, 23 марта тем же маршрутом вернувшись на Украину.

Что характерно для понимания самой матрицы подобных «разоблачений»: в тексте прямо говорится, что «неизвестно, посещал ли Татаров в этих поездках Россию», что не мешает получившим заказ «акулам пера» гневно клеймить свою жертву, как потенциального «зрадника».

«Журналисты спросили Татарова, который в 2020 году получил должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, что он делал в столице страны-агрессора, с какой целью он минимум 9 раз, начиная с 2014 года, посещал Российскую Федерацию, с кем именно и по каким вопросам имел там встречи, были ли среди тех, с кем он встречался, чиновники РФ. По состоянию на момент выхода материала тот не дал ответов», – говорится в сюжее.

Кроме того, по данным «Схем», в 2015 году Татаров ездил в Крым: туда – через КПП «Джанкой», а обратно – через КПП «Армянск». Копали под фаворита Зеленского столь глубоко, что докопались даже до мельчайших подробностей, вроде того, что машина, на которой Татаров ездил на полуостров, принадлежала в то время сотруднику компании, владелицей которой была жена его партнера по адвокатской конторе «Татаров, Фаринник, Головко».

Я специально довольно подробно остановился на фактологической стороне этого дела – для чистоты понимания, что собой представляет общественно-политическая атмосфера в сегодняшней Украине, и какими медийными инструментами подогревается довольно высокий градус ее упоротости.

И действительно – если смотреть на эту историю глазами внешнего наблюдателя, он просто не поймет, в чем здесь соль. Ставить в вину человеку частные поездки в соседнюю страну – пускай и недружественную – это само по себе выглядит достаточно кринжово. И тем более, в ситуации, когда даже по официальным данным украинской погранслужбы, в те же самые годы в ту же Москву и в тот же Крым спокойно ездили сотни тысяч украинцев – с самыми различными целями.

Более того, как признают сами же авторы-грантоеды, все эти вояжи имели место до прихода к власти Зеленского и ДО поступления Татарова на службу на Банковую, и прекратились как раз в 2019 году.

Тем более, что сами же авторы «Схем» ничего не могут сказать о том, чем именно занимался их «подследственный» в России, с кем там встречался и тд. Наоборот, эти вопросы они адресуют самому чиновнику.

Короче говоря, еще одна попытка сыграть в привычную для грантово-националистической публики игру в «российских шпионов на удаленке». Но выглядит это как детский сад. При нынешнем уровне развития технологий, наличии всевозможных секретных чатов, защищенных серверов, «левых» спутниковых телефонов, даркнета и прочих технических наворотов и приспособ – ездить за инструкциями в Москву окольными путями на машине через Белоруссию или через КПП «Чонгар»?

Понятно, почему глядя на всю эту бурную разоблачительную деятельность, сам Татаров и в ус не дует и даже не думает как-то реагировать на запросы в свой адрес. А вот Зеленскому – неприятно всякий раз, выезжая в Штаты, слышать от тамошних визави пересказ грантоедских жалоб.

И одновременно тему с русскими шпионами начал разогревать томящийся в зиндане СБУ (но продолжающий вести блог) нардеп Дубинский – разоблачитель коррупции Байденов на Украине.

Задача Дубинского – чтобы вместо него ко дну пошел Зеленский со своим окружением. И тут уже все средства хороши. Включая и бредни про разветвленную сеть «агентов Кремля» вокруг главного продюсера всея «Квартала». Правда, утверждает Дубинский, цели контактов с Москвой в самом начале президентства Зе были сугубо меркантильные.

«Тут все просто: продажа прав и съемки сериалов в РФ были возможны только через контакты с гостелерадио», – широкими мазками фантазирует Дубинский.

Короче говоря, мы наблюдаем местечковые «игры престолов» с подковерным противостоянием групп в окружении Зеленского, каждая из которых имеет, если верить разоблачителям-конспирологам, свои собственные каналы выхода на Москву и своих конфидентов в Первопрестольной.

Считать ли слив грантоедов «сигналом» за океан? Как-то уж сильно не ко времени- в Вашингтоне сейчас совсем не до Татарова и мелких киевских дрязг. Время сведения счетов через жалобы в «обком» придет позже – после 20 января. Сейчас же время пересменки.

Возможно, кто-то в Киеве боится, что, когда и если придет время о чем-то договариваться с Москвой, эту миссию поручат проверенным кадрам типа того же Татарова с его связями в РФ. И, таким образом, заранее репутационно умножают его на ноль, дабы поставить под сомнения любые договоренности, достигнутые с его участием.

Впрочем, наверное, я просто усложняю и множу сущности, а на самом деле все куда прозаичнее: один раз запущенная дерьмометательная машина работает на инерционном ходу – ведь команды «Отмена» не давали.