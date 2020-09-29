Игумен Сахаров призвал к обороне от вмешательства Rand в церковные дела

29.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Деструктивная деятельность подконтрольных США структур на Украине, в Белоруссии и России беспокоит Русскую Православную Церковь, поскольку целью Запада является церковный раскол, что уже наглядно продемонстрировали события в Киеве, где при вмешательстве американского посольства была создана т.н. «Православная Церковь Украины», захватившая ряд храмов Московского Патриархата.

Об этом заявил известный православный миссионер игумен Кирилл Сахаров на встрече с активистом организации SERB Александром Петрунько, отвечая на вопрос о негативной роли американской корпорации Rand, которая работает на Госдеп США и поддерживает оппозицию в РФ и Белоруссии, а также стимулирует русофобские настроения на Украине.

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Сахаров отметил, что в настоящий момент особую обеспокоенность вызывает ситуация в Белоруссии, где Запад стремится повторить украинский сценарий – Rand уже открыто призывал сменить режим в Минске.

«Гродненский выступ на Запад – крайняя точка нашего Союзного государства. Это сейчас «передовая». Есть опасения за его будущее. Конечно, руководство Белоруссии вряд ли допустит отрыва. Но в Союзном государстве мы должны подставлять плечо друг другу. Информационно выявлять все эти «проделки», – сказал священник.

«Именно Rand вмешивается в наши внутренние церковные дела и пытается разрушить нашу веру. Каждый их замысел должен быть раскрыт. Если наши враги не поймут, мы будем действовать не только молитвой, но и делами», – пообещал Петрунько.

По словам игумена, силы, выступающие за единство Русской Церкви, должны подключиться к информационной борьбе против деструктивного влияния США. Этим уже занимается Союз православных братств, сообщил Сахаров.

«Информационная огласка имеет колоссальную важность. Информационная сфера была недооценена во времена СССР. Тогда полагались на военную и экономическую мощь, и не было адекватного противодействия информационного», – напомнил Сахаров.

По его словам, сейчас, в условиях информационного давления Запада на Русский мир, России необходимо «выстраивать свою вертикаль обороны».