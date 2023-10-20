Их нравы: В Одессе военный взорвал своего благодетеля, донатящего на ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еще несколько лет назад «обезьяна с гранатой» воспринималась многими как журналистский штамп. Всегда хотелось соригинальничать. Ан нет. И сейчас вы поймете почему.

Итак, Одесса обсуждает ЧП — взрыв в супермаркете! С прилетами и ПВО не связан. В скандале фигурирует популярная сеть «Копейка» — по одному названию ясно, что почти все туда каждый день ходят. «Копеек» этих по городу, как собак. А теперь страшно…

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

В областной полиции инцидент прокомментировали расплывчато:

«В офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в качестве сувенира принес один из пострадавших. Происхождение взрывного предмета устанавливают полицейские. Двое работников, находившихся при взрыве в помещении, с взрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы».

Собственно, и все, хотя в «в качестве сувенира» и поразило.

Однако паблики, принадлежащие вездесущему нардепу Гончаренко, дополнили полицейскую ересь:

«Эта торговая сеть помогает украинским военным, регулярно закупая технику на фронт. Один из военнослужащих пришел в офис компании, чтобы вручить сувениры с линии фронта. Среди подарков были гильзы, в одной из них остался пороховой заряд, который сдетонировал. Пострадали два человека. Один потерял много крови, получил осколочное ранение, перенес операцию. Состояние пострадавшего стабилизируется. Второй более тяжелый — остался без пальцев».

Что делали этой гильзой «побратыми», чтобы преодолев сотни километров с фронта, пороховой заряд сдетонировал не в дороге, а именно в одесском магазине, не совсем ясно. Может быть, кололи кокос?.. Повторюсь — «обезьяна с гранатой» все-таки незаменимая фигура речи.

Да, кстати, в полиции информацию Гончаренко не опровергли.

Напомню, что летом в Одессе уже был подобный случай, только со смертельным исходом — и все из-за того же, «сувениров» с «подарками».

Тогда остолоп — вы правильно догадались, тоже военнослужащий — аналогично принес «гостинец» своему товарищу на работу, в массажный салон.

Особой дичи ситуации придавал тот факт, что работал этот салон в Доме профсоюзов — весьма символично, словно не принимает место скорби и не проходящего ужаса коллективного украинства. Ни военщину, ни тех, кто не гнушается вести бизнес в стенах, где витают неотмщенные души.

В последнем же случае получилось еще символичнее — обоим воздалось, ибо нет разницы, кто убийца — тот, кто стреляет, или тот, кто закупает оружие.

А что касается упомянутой сети супермакетов, то по соцсетям уже пошли «советы хозяюшки» — куда теперь точно ходить не надо. Не столько из-за обезьян с гранатами, сколько из-за «регулярных закупок техники на фронт». Примерно как с продукцией «Рошен», которую люди игнорируют.