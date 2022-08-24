«Или это сделаем мы»: Украина потребовала от РФ демонтировать Крымский мост

24.08.2022  13:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Украина уничтожит построенный Москвой мост через Керченский пролив, если этого не сделает российская сторона.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уничтожит построенный Москвой мост через Керченский пролив, если этого не сделает российская сторона....

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В противном случае Подоляк угрожает, что Украина будет уничтожать эти объекты самостоятельно.

«Для того, чтобы продвигаться, минимизируя потери, – мы об этом уже говорили, необходимы определенные системы – артиллерийские системы, системы залпового огня, беспилотники разных модификаций и так далее.

Мы должны это накопить в критическом числе и спокойно продвигаться, шаг за шагом разрушая тыловое обеспечение, тыловую инфраструктуру российской армии. И, соответственно, таким образом деоккупируя свои территории», – сказал чиновник.

«С другой стороны, что касается так называемого Керченского моста, я исхожу из другой логики. Я считаю, и мир это поддерживает теперь уже, тем более на «Крымской платформе» об этом прямо говорят, что Крым – это неизбежно и абсолютно объективно – территория полностью Украины.

Соответственно, все объекты незаконного строительства, которые Российская Федерация в течение восьми лет там вела, включая Керченский мост, должны быть демонтированы. Россия может сделать это добровольно.

Мы можем такое предписание им отправить – добровольно, как вы жест доброй воли сделали со Змеиного, можете жест доброй воли сделать, разрушив часть опор на нашей территории, нашей акватории Азовского моря, вы можете их разрушить и таким образом, демонтировать добровольно.

Или демонтаж будет любым способом произведет украинской стороной. Это может быть строительный способ демонтажа, военный способ, но в любом случае керченский мост, это надо зафиксировать везде, является объектом незаконного строительства, который должен быть демонтирован», – завил Подоляк.

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