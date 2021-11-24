Илларионов: Байден сговорился с Путиным и безжалостно сливает Украину

Новости Украины

Американцы променяли Украину на договорённости с Россией о климатической повестке и кибернетической безопасности.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил бежавший в США экс-советник президента России, либерал Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, что даёт Россия Байдену. Байден просил у Путина климатическую повестку. Путин с радостью её взял, почему бы не дать то, что настолько бессмысленно и разрушительно для американской экономики и общества, как эта так называемая климатическая вещь? Байден попросил Путина о кибербезопасности, мучили кибератаки. Смотрите, после того как Байден позвонил Путину, в очередной раз напомнил, это было в начале июля, больше кибератак, масштабов, которые были в начале первой половины года, не происходило», – заявил Илларионов.

«Таким образом, Путин, по крайней мере, из того, что мы видим, дал Байдену очень важные вещи, которые Байден у него попросил. Но если Путин дал ему эти вещи, он, естественно, может и попросить другое в обмен на это. Что для Путина очень важно, а для Байдена не очень, что он может разменять? Украину. Это он сделает, вначале заявив о недопустимости, переводим прямым текстом, для Украины членства в НАТО, о невозможности предоставления ПДЧ в НАТО. Но этого мало. Путин продолжает эту линию. Он говорит о Минских соглашениях. И вот мы видим, что с июня американская сторона заявляет позицию, о которой рассказывает госпожа Нуланд, господин Козак, господин Лавров, в соответствии, с которой американская сторона заняла позицию, в соответствии, с которой Украина должна выполнять Минские соглашения», – добавил экс-советник.

По его словам, весь шум и истерия в СМИ о передвижениях российских войск создан для того, чтобы вуалировать тесное российско-американское сотрудничество.

«Путин уже играет на Бёрнса, Салливана и Байдена, потому что главным игроком является Байден, который назначил всех этих лиц, которых посылает Байден – не предупреждать Путина, а договариваться с Путиным, устанавливать особые доверительные отношения. Поэтому Путин, понимая эту ситуацию, начинает более энергично двигать российские войска, неважно куда они двигаются. Он начинает принимать соответствующие решения, которые теперь уже на этой волне воспринимаются – «А, мы же говорили, что он готовится». А Путин с ещё большим интересом втягивается в эту игру, подыгрывая этой компании», – рассказал бывший советник.

«Зачем же ему играть на стороне главы Госдепа?» – спросила ведущая.

«А он прикрывает самое главное, что на самом деле происходит между ним и Байденом. С одной стороны, он подыгрывает, и все увлечены рассказом о том, как якобы он готовит агрессивные действия. С другой стороны – то, что не привлекает внимания общественности», – объяснил Илларионов.