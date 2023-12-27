Илларионов призвал не удивляться, если русская артиллерия миллионами снарядов разгромит ВСУ

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Нужно учитывать опыт прошлых войн и потенциал РФ, чтобы быть готовым к тому, что на головы ВСУ посыпятся миллионы снарядов.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист-иноагент Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние почти два года США поставили всех видов снарядов – мин, ракет всех калибров, от самого крупного до мелких калибров, вплоть до ракет «Хаймарс» и всяких других – в общей сложности 3,5 миллиона единиц. Видимо, значительная часть из этих средств уже использована, и понятно, что это происходило в течение 22 месяцев. Во время операции «Михаэль», во время Первой мировой войны в 1918 году германские войска под командованием генерала Людендорфа в течение первых пяти часов артиллерийской подготовки на линии фронта 60 километров выпустили против союзников Антанты 3,5 миллиона снарядов. Ровно столько же, сколько США поставили почти за два года этой войны Украине», – сказал Илларионов.

Он предупредил, что недооценка сил РФ может закончиться плачевно для Украины.

«Это говорит нам о том, какой интенсивности были войны в прошлом, причём совсем недавнем, во время Первой мировой, Второй мировой войны, Советско-финской войны, и какие в принципе они могут быть. Это нам необходимо понимать для того, чтобы завтра или послезавтра, или в любой другой день, когда выяснится, что ресурсы, которые, например, агрессор может бросить против Украины, внезапно увеличатся, чтобы это не являлось сюрпризом. Готовность отстаивать свою страну предполагает готовность к самым тяжёлым, самым плохим сценариям. В том числе и сценариям, по которым у противника может оказаться гораздо больше ресурсов, чем наблюдается сейчас на линии фронта», – объяснил беглый либерал.