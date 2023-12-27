Мобилизация полумиллиона человек нам не поможет – украинский политолог

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Украинская экономика полностью разрушена, денег в стране нет даже на обещанные выплаты, и победить в войне бандеровцам не поможет даже запланированная тотальная мобилизация.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пряники закончились. Если ещё год назад речь шла о том, что идя на фронт, боец получает какие-то выплаты, и многих это мотивировало. То сейчас с этими выплатами происходят не совсем понятные вещи. Денег в стране нет, экономика уничтожена, чем наполнять бюджет – непонятно», – сказал Бондаренко.

Он возмутился, что в такой ситуации украинское руководство занимается политической грызнёй и готово ради удара по оппоненту погубить сотни тысяч сограждан.

«И в этой ситуации просто хотят подставить Залужного: «Залужный сказал, что ему необходимо пятьсот тысяч солдат – мы их ему обеспечим». Но при этом забывают, что при этом Залужный сказал, что армии для победы необходимо ещё 170 миллиардов долларов, и более миллиона снарядов. Вцепились только в одну составляющую – про пятьсот тысяч, а всё-остальное пускай как-то само. То есть, таким образом, создают негативное реноме для Залужного», – подытожил политолог.