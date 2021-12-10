Илларионов: Россия не нападёт – против неё выступят 855 тысяч украинских воинов

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Новости Украины

Армия РФ, которая, согласно киевской пропаганде, стягивает к границе 157 тысяч бойцов, ничего не сможет сделать против 855-тысячного войска Украины. Москве понадобится мобилизовать под три миллиона солдат.

Об этом в эфире видеоблога лишенного лицензии российского экс-адвоката Марка Фейгина заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России, либерал Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Численность ВСУ сейчас 255 тысяч человек, 200 тысяч человек находятся в резерве, 400 тысяч ветеранов боевых действий на востоке, которые готовы в кратчайшее время быть мобилизованными и выступить на защиту Украины. Иными словами, у нас есть в самом первом эшелоне 255 тысяч военнослужащих, во втором эшелоне ещё 600 тысяч человек. Общая группировка 855тысяч человек. Что по сравнению с этим 92-94 тысячи или 175 тысяч человек? Во всех уставах, хоть старого времени, хоть нового времени, для того, чтобы начинать серьёзное наступление, необходимо обеспечить, по крайней мере, трёхкратное превышение наступающих над обороняющимися», – рассуждает Илларионов.

Исходя из этих цифр, он сделал вывод, что нагнетание истерии вокруг «нападения» России – это дезинформационная кампания.

«Всё, что мы видели, всё, что мы слышали, всё, чему мы стали свидетелями в последние полтора месяца, является крупномасштабной дезинформационной компанией. Направленной, прежде всего, против украинского общества, украинских граждан, с целью запугать их, с целью привести их в состояние паники, истерики, беспокойства. Надо признать, частично эта кампания имеет свои результаты», – резюмировал экс-советник.

Напомним, ранее Илларионов прямо заявил, что раздутая в СМИ полная противоречий истерия с озвученными сроками нападения России – это кампания по дезинформации со стороны Киева.