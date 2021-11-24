Илларионов: Украинские власти открыто дезинформируют весь мир

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Раздутая украинскими властями полная противоречий кампания с озвученными сроками нападения России – это кампания по дезинформации со стороны Киева.

Об этом в эфире YiuTube-канала «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, ставший критиком Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он дал оценку интервью начальника ГУ разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова американским СМИ, опубликовавшим инфографику о численности батальонно-тактических групп российской армии, находящейся возле украинских границ.

«Там показано, что в ноябре число БТГ, находящихся вдоль украинской границы, увеличилось. Согласно инфографике, их число – 40 БТГ. Как правило, одна БТГ это танки, какая-то артиллерия и примерно 600 человек. Можно умножить и получить представление, сколько их, с точки зрения Минобороны. Получаем 24 тысячи. Нет, на словах он [Буданов] сказал, что к границам стянуто 92 тысячи, и эта цифра публикуется. Даже если пусть это очень крупные БТГ по тысяче человек – это 40 тысяч. Это информация, которую опубликовало Минобороны Украины своему ближайшему союзнику, чтобы показать, в какой опасной ситуации находится страна», – сказал Илларионов.

При этом он обратил внимание, что на инфографике показаны БТГ армии РФ не только за ноябрь, но и с начала 2021 года.

«Оказалось, что в сентябре у украинских границ находилась 51 БТГ, на 11одиннадцать больше. Вопрос: а где была в сентябре та самая кампания, которая происходит на наших глазах сейчас? Но в апреле, согласно этой же инфографике, были расположены 53 БТГ. Ни в апреле, ни в сентябре не наблюдалось [информационной] кампании, которая наблюдается сейчас, при меньшем числе БТГ», – отметил экс-советник.

В результате он пришёл к выводу, что на сегодняшний день нет ничего, что бы свидетельствовало о непосредственной угрозе Украине.

«Те заявления о том, что нападение будет в декабре, на Рождество, в январе-феврале, нужно отмести как словесный мусор. Такие решения принимаются одним человеком, за месяц по определению это не принимается. И никто не может знать, будет такое решение или не будет. Даже лицо, которое принимает такое решение, не знает, будет оно принято или нет», – объяснил Илларионов.

В целом всю информационную кампанию со стороны украинского правительства он назвал «фейк ньюз», «фальшивкой» и «кампанией дезинформации», направленной на отвлечения внимания от нового витка расследований скандальной истории с захватом «вагнеровцев».

Он также напомнил, до этого ГУ разведки Украины опровергало информацию американских СМИ о якобы скоплении российских войск.

«Ну, тут понятно – произошла очередная стадия «вагнергейта», и обвинения в адрес украинской власти приобретают совершенно другой вес и звучание. Для власти это исключительно болезненно, и обоснованно болезненно, и никаких аргументов у действующей власти нет, кроме как грозящей атаки, интервенции, агрессии со стороны России. Именно поэтому мотивом всех выступлений стало «давайте дружить», «давайте объединим силы», «давайте устроим водяное перемирие до весны, а сейчас сплотимся против российской агрессии», – заключил Илларионов.