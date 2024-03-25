Илларионов: Салливана вынудили прилететь в Киев атаки неовласовцев на границы РФ

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Визит в Киев советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана связан с радикальным пересмотром подхода к выделению помощи Киеву, поскольку, как оказалось, для администрации Джо Байдена договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным важнее не только судьбы Украины, но и принципиальной позиции Демпартии по южной границе США.

Об этом на канале находящегося в Киеве экс-представителя НАТО в РФ Гарри Табаха заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одной из гипотез он назвал то, что Салливан обсуждает условия перемирия, а вторую связал с тем, что произошло со стратегией администрации Байдена «дополнительного билля» о безопасности, в котором предусмотрено выделение Украине 5 миллиардов долларов.

«Мы понимаем, что главная цель этого билля для Белого дома – это не помощь Украине, как бы он ни назывался, это помощь Газе и сохранение южных границ США открытыми. И 12 марта эта стратегия, в которую было вложено столько сил администрации, была сломана самим Салливаном, который заявил, что Белый дом даёт Украине 300 млн. долларов. Радикальный слом, похороны стратегии, которую они пытались протащить всё это время», – сказал Илларионов.

Он связал эти события с действиями неовласовских группировок, прорывающихся через границу РФ, а также с ударами украинских дронов по российским НПЗ.

«Они происходили в одно время, и можно связать, но есть отличие. Налёты на НПЗ начались задолго до 12 марта. Да – 12 марта они достигли определённого уровня интенсивности, и значительная часть была выведена из строя. И что важно, на следующий день после визита Салливана была раскрыта информация, что администрация Байдена требует прекращения подобных налётов, потому что якобы это приводит к повышению цен на бензин в США. Поэтому здесь тоже возникает дополнительная версия, которая не противоречит, а усугубляет первую часть версии. Самое главное – это нарушение того договора, который Бёрнс заключил с Путиным в ноябре 2021 года, главное условие которого то, что военные действия должны быть ограничены территорией Украины. Если эта версия оказывается верной, то получается, что договорённости с Путиным для Салливана, Бёрнса (директор ЦРУ – ред.) и Байдена оказываются гораздо более важными, чем даже сохранение южной границы открытой или попытка продавить билль, согласно которому граница США остаётся открытой», – возмущался нацпредатель.

Он напомнил полёт Бёрнса в Москву в ноябре 2021 года, переговоры с Нарышкиным в Турции в 2022 году, звонки администрации Байдена в Москву в июне 2023 года о том, что они не имеют отношения к пригожинскому мятежу.

«Здесь мы видим чёткую, последовательную цепочку событий, в которой всё руководство администрации Байдена ведёт себя последовательно. Для которой договорённости с Путиным являются несопоставимо более важными, чем судьба Украины, чем ход российской агрессии против Украины, но важнее, чем даже внутренняя ситуация в США, включая и столь желанный для байденовской администрации билль, по которому южная граница должна быть открытой. Они готовы похоронить всю стратегию проталкивания этого билля ради того, чтобы выполнять соглашения с Путиным», – сокрушался Илларионов.