Иловайский синдром: нацгвардия Украины отработала действия в «круговой обороне»

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В населённом пункте Старое Киевской области прошли учения Национальной гвардии Украины по «отражению наступления» российской армии.

Соответствующий материал выложили на телеканале «Эспрессо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отделение в обороне» – именно по такому сценарию бойцы батальона имени генерала Сергея Кульчицкого отрабатывают свои действия в случае, если враг всё-таки прорвёт государственную границу Украины.

Бойцы при поддержке бронетехники выходят на подготовленные рубежи и занимают круговую оборону», – сказал журналист.

Также в сюжете телеканала «Эспрессо» подчеркнули, что одно из украинских подразделений проводит боевое слаживание в одном из учебных центров Нацгвардии Украины.

«Батальон имени генерала Кульчицкого с 2014 года находится в районе проведения «ООС», сейчас подразделение пребывает на боевом слаживании в международном учебном центре Нацгвардии Украины. Тут бойцы отрабатывают свои действия при разных сценариях вооружённой агрессии», – говорится в сюжете.

О подробностях учений рассказал военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Левчук – по его мнению, мероприятия прошли хорошо.

«Происходило занятие по теме «боевая стрельба отделения» и работа командира отделения, работа каждого военнослужащего, как вы видели это, продемонстрировали на высоком уровне», – заключил Левчук.

Напомним, ранее в Луганске заявили, что украинские нацисты надеются, что снова будут воевать с пятидесятилетними ополченцами, как в 2014 году, но на этот раз ВСУ столкнутся с российской армией – с авиацией и ракетами.