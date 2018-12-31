Империя Порошенко приближается к масштабам Ахметова

31.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

У президента Украины Петра Порошенко не остается другого выхода, кроме как попытаться переизбраться на второй срок, чтобы не утратить иммунитет от уголовного преследования.

Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший киевский журналист Сергей Лещенко, ставший депутатом Верховной рады по спискам “Блока Петра Порошенко”.

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“Долгое время Петр Порошенко был одержим первой десяткой рейтинга Форбс, чтобы опередить ахметовых, фирташей и коломойских с их недрами, газовыми монополиями, металлургией и химией. И вот мечта Порошенко воплотилась в жизнь. Если учитывать все схемы вроде Роттердам+, если сопоставить ресурсы, вложенные в телеканал Прямой, очевидно, что теневая империя действующего президента приближается к масштабам Ахметова”, – утверждает депутат.

“Поэтому у Порошенко просто нет другого выхода, кроме как баллотироваться. Иначе он утратит иммунитет от расследований. Весь интернет завален рекламой, что он, оказывается, уже на втором месте в рейтингах (хотя в начале месяца был на четвертом). Метания его штаба указывают на то, что с высокой долей вероятности он может проиграть. И никого другого, кроме самого себя, ему нельзя винить. Можно обманывать всех, но недолго. Можно долго обманывать ограниченное число лиц. Но нельзя обманывать всех и бесконечно долго”, – резюмирует Лещенко.

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