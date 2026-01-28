Имперский бумеранг ударил по США, — эксперт ООН

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация Трампа при подавлении протестов в Миннеаполисе, сопровождающемся жесткими действиями силовиков и даже убийствами, использует риторику, которой ранее оправдывались репрессии лояльных американцам режимов в других странах.

Об этом в эфире Break Through News заявил бывший сотрудник ООН по правам человека Крейг Мохибер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интересно, что язык, используемый администрацией Трампа, – это именно тот язык, который всегда использовался против жертв на Глобальном Юге. Это обозначение терроризма как оправдание любых грубых нарушений прав человека. Это то, с чем мы все слишком хорошо знакомы в других частях планеты, где США и их марионетки и вассалы всегда отвечали подобным насилием. Так что мы много говорим об имперском бумеранге в наши дни. Эта фраза используется для описания того, что колониализм, практикуемый за рубежом, в конечном итоге возвращается домой как своего рода фашизм. Идея заключается в том, что правительства, использующие репрессивные методы для угнетения людей на колониальных территориях по всему миру, в конечном итоге неизбежно будут применять те же методы внутри страны против собственных граждан. Именно это мы и наблюдаем», – заявил Мохибер.