Имя Льва Толстого стирают с карты Киева

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Депутаты Киевского горсовета поддержали очередную волну переименований в столице: согласно решению депутатов, новые названия получили три улицы и одна площадь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, ул. Механизаторов в Соломенском районе получила название взорванного на ней же в 2017 году начальника резерва Главного управления разведки министерства обороны Украины полковника Максима Шаповала, участвовавшего в карательной операции на Донбассе.

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Улица писателя Льва Толстого в Деснянском районе столицы теперь будет называться в честь киевского биолога Владимира Беца, переулок Советский переименован в честь теоретика украинского языка Константина Михальчука. А площадь Новороссийская в Днепровском районе столицы стала Черниговской площадью.

Ранее горсовет Киева поддержал инициативу националистической партии «Свобода» по переименованию сквера на Андреевском спуске 33/6 в честь оперного певца из Франции Василия Слипака, который отправился добровольцем воевать Донбасс в составе «Правого сектора» и был ликвидирован снайпером летом 2016 года.

Сообщалось также, что в столице Украины переименуют еще 13 улиц в рамках так называемой «декоммунизации».