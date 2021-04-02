Имя русского героя – покорителя Сибири вычеркнули из списка для чествования

02.04.2021, Москва, Елена Острякова

В Тобольске члены Общественной палаты не стали включать имя первопроходца Сибири Ермака Тимофеевича в список кандидатур на присвоение исторического имени местному аэропорту.

Для Тюменской области это уже не первый скандал, связанный с попыткой увековечить имя покорителя Сибири. Идея возвести памятник атаману и объявить его отцом-основателем Тюмени и Тобольска натыкалась на сопротивление со стороны отдельных радикально настроенных групп сибирских татар. Опасаясь межнациональных конфликтов, местные власти снимали все инициативы с повестки.

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Верховный Атаман Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов считает, что речь о конфликте не местного масштаба.

«На наших глазах происходит настоящее предательство Отечества и русской истории. Намерение некоторых националистических организаций сибирских татар, которые повлияли на удаление имени Ермака из конкурсного списка, я расцениваю как попытку очернить Ермака и уничтожить эту историческую фигуру из русской летописи. В свою очередь, члены тобольской общественной палаты пренебрегли своим народом, его национальной честью, памятью своих предков и будущностью России. Расцениваю поступок каждого, кто принял участие в забвении имени Ермака как предательство», – написал Дьяконов на сайте «Всемирный русский народный собор».

Он напомнил, что в прошлом году «черкесская общественная организация, финансируемая западными структурами» уничтожила памятный знак в честь русских воинов, которые основали в этом месте форт «Святого креста» в Адлере.

«Это очевидно, что зарубежные структуры, финансируя узко-национальные общественные организации в России, продвигают идею о разделенности народов России, стремясь всех нас поссорить и расколоть нашу многовековую дружбу», – написал Дьяконов.

«В Тюменской области очень активно действует, по сути, сепаратистская организация. Она заявляет, что представляет сибирских татар. Навязывается идеология, что Сибирь — захваченная русскими земля. Что Ермак — русский оккупант, устроивший геноцид местного населения. Но оккупантом там был как раз хан Кучум, а Ермак восстанавливал там законность. Значит, война против Ермака – это антирусское мероприятие. Не только этнически, но и антигосударственно. Вопрос о Ермаке — это вопрос о государственной принадлежности Сибири», – заявил в интервью «Комсомольской правде» публицист Егор Холмогоров.

«Понятно, что память одного из столпов русской государственности оскорбляет тех, кто хотел бы эту самую государственность подточить или вовсе разрушить, а Сибирь отдать какому-нибудь султану или китайцам. Удивительно, но на этот раз линия напряжения проходит по Тобольску. У меня вопрос: почему власти учитывают мнение крикливого меньшинства, хотя далеко не всех татар память Ермака как-то оскорбляет? Татары во все времена прекрасно чувствовали себя на территории России и сохранили свою культуру», – написал журналист телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев.

«Особенно примечательна активность татарских активистов на фоне небывалой культурной экспансии Турции, которая открыто и последовательно продвигает идею Великого Турана. Амбиции турецких политиков простираются не только на территорию бывшей Османской империи, но и на огромные куски современной России. Сибирь в том числе. Трусость, двоемыслие, карьеризм — только эти вещи могут объяснить (и почти всегда объясняют) совершенно непостижимое отсутствие у чиновников элементарного здравого смысла. От трусости до предательства всегда буквально – один шаг. Сегодня — готовятся предать Ермака. Завтра — предадут Россию», – написал в своем телеграм-канале журналист Сергей Мардан.