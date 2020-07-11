Вокруг сноса памятника русским воинам в Сочи продолжаются споры

11.07.2020, Москва, Вадим Егоров

Российский публицист Егор Холмогоров призвал объявить бойкот курортам Сочи после того, как местные власти по требованию черкесской общины демонтировали в Адлере памятник русским воинам на месте основания в ходе Кавказской войны форта Святого Духа.

«После акта русофобии в Адлере ездить отдыхать в Сочи – себя не уважать. Полный бойкот!» – призвал Холмогоров в своем блоге.

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Инцидент также прокомментировал известный телеведущий Андрей Медведев.

«Черкесские лидеры назвали напоминание о событиях Кавказской войны «болезненным и раскалывающим общество», – отметил журналист. – С одной стороны все логично. История войны на Кавказе, в Черкесии особенно, и правда, болезненная. Но вот с другой, логики в заявлении маловато. То есть памятник раскалывает общество. А флаг, который черкесам придумал английский шпион Дэвид Уркварт – нет. Уркварт воевал на Кавказе, более того, он приплыл туда, чтобы не дать местным вождям заключить мир с Российской Империей, к чему многие из них склонялись».

Медведев делает вывод, что воевавшие против России во время Кавказской войны черкесы, по сути, сражались за британские интересы.

«Англии было важно не дать России овладеть Кавказом, – отметил журналист. – Уркварт придумал такую штуку, как «национальный обет»….В итоге горцы давали клятву вечной вражды и войны против России. А также против «предателей», то есть тех горцев, которые либо принимали мир, предлагавшийся русскими властями, либо вступали с русскими в торговые отношения. Англичане создали систему жесточайшего террора на основе этого сочиненного ими же обета: нарушители клятвы подлежали смертной казни, имущество их делилось между палачами, а дети казненных продавались в рабство во избежание того, чтобы из них не вырастали мстители в родной стране. Жестокость войны на Западном Кавказе во многом была обусловлена именно вмешательством англичан. И поляков. Там воевал целый отряд польских националистов».

Журналист отметил, что придуманный Урквартом и подаренный черкесам от лица английского короля флаг с перекрещенными стрелами, в чуть измененном виде является флагом республики Адыгея.

«Стоит ли считать его «раскалывающим общество» и отменить? – задается вопросом Андрей Медведев. – Вот честно, не надо разным гиперактивным деятелям, искусственно раскалывать общество, и создавать напряжённость. Там где ее нет».

В свою очередь в прошлом депутат горсовета Одессы, а ныне российский военкор и востоковед Игорь Димитриев считает, что черкесская община является важной для России.

Многие из тех, чьи предки в результате Кавказской войны бежали на территорию тогда еще Османской империи, сегодня являются влиятельными фигурами на Востоке и даже хотели бы вернуться в Россию.

«Сейчас потомки черкесов живут в Турции, Иордании, Сирии, Саудовской Аравии и даже Израиле. И кстати занимают там довольно высокое положение: это армейские офицеры и интеллигенция. Влиятельная группа», – рассказал Димитриев.

«Части черкесов, живущих мечтами о родине, стоило бы дать возможность вернуться из стран охваченных войной. Тем более, что они там образованная элита», – рассуждает военкор.

Руководитель RT Маргарита Симоньян уточняет, что возвращение черкесов уже началось.

«Репатриация черкесов уже благополучно идет. Я лично присутствовала при открытии аула Мафэхабль, построенного в Адыгее специально для черкесов-репатриантов на том месте, которое они выбрали. Очень красивое место. Аул разрастается, цветет, люди едут. Я его проезжала буквально пару дней назад», – сообщила Симоньян.