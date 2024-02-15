«Иначе добром не кончится» – Кедми посоветовал РФ китайские методы борьбы с коррупцией

Константин Серпилин.  
15.02.2024 17:41
  (Мск) , Тель-Авив
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Вывезенные из РФ после начала СВО воздушные суда, которые потом воевали на стороне Украины – это вопиющий пример того, что внутренняя коррупция для России зачастую опаснее, чем  противостояние с Западом.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил  экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вывезенные из РФ после начала СВО воздушные суда, которые потом воевали на стороне Украины...

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Журналист Александр Вальдман спросил: «может быть, коррупция – большая угроза для России, чем ВСУ и НАТО вместе взятые?».

«Я, когда выступал в России, всегда говорил: самая большая для вас угроза, это коррупция, властная коррупция. И чем больше это будет продолжаться, тем больше опасность для России. Что большая угроза для России – западное эмбарго или крах «Роснано» и разворованные там миллиарды? И это только одна часть российской коррупции», – сказал Кедми.

Он добавил, что это проблема России, которую, например, Китай решает по-своему.

«Россия пока эту проблему не решила, Китай частично решил своими методами. Причём, совершенно непримиримо. Неважно, кто ты – министр, министр иностранных дел, большой генерал или ещё что-нибудь. Самое лучшее, на что можешь надеяться – если повезёт, тебя не расстреляют, на это шансов мало. В России это не так, ну, их страна, пусть решают сами.

Бороться с этим или жить с этим, или контролировать коррупцию, или сделать её терпимой. Пусть решают. Добром это для страны не кончится», – заключил эксперт.

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