«Иначе добром не кончится» – Кедми посоветовал РФ китайские методы борьбы с коррупцией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вывезенные из РФ после начала СВО воздушные суда, которые потом воевали на стороне Украины – это вопиющий пример того, что внутренняя коррупция для России зачастую опаснее, чем противостояние с Западом.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Журналист Александр Вальдман спросил: «может быть, коррупция – большая угроза для России, чем ВСУ и НАТО вместе взятые?».

«Я, когда выступал в России, всегда говорил: самая большая для вас угроза, это коррупция, властная коррупция. И чем больше это будет продолжаться, тем больше опасность для России. Что большая угроза для России – западное эмбарго или крах «Роснано» и разворованные там миллиарды? И это только одна часть российской коррупции», – сказал Кедми.

Он добавил, что это проблема России, которую, например, Китай решает по-своему.

«Россия пока эту проблему не решила, Китай частично решил своими методами. Причём, совершенно непримиримо. Неважно, кто ты – министр, министр иностранных дел, большой генерал или ещё что-нибудь. Самое лучшее, на что можешь надеяться – если повезёт, тебя не расстреляют, на это шансов мало. В России это не так, ну, их страна, пусть решают сами. Бороться с этим или жить с этим, или контролировать коррупцию, или сделать её терпимой. Пусть решают. Добром это для страны не кончится», – заключил эксперт.