«Иначе начнём на них охоту» – Пономарев призывает Запад к шантажу российской элиты

27.01.2023 19:18
  (Мск) 
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, экстремизм


Даже в том случае, если Россия выведет свои войска из Украины, страны западного блока не станут помогать Киеву с восстановлением.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже в том случае, если Россия выведет свои войска из Украины, страны западного блока...

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«Если Путин отводит войска, что Запад сделает с точки зрения внутренней ситуации в России? Он прощает военные преступления, прощает репарации, о которых говорит Украина? Он берёт на себя все затраты по восстановлению украинской инфраструктуры? Очевидно, что нет», – сказал Пономарев.

По его мнению, страны Запада должны как можно скорее пойти на прямой конфликт с Россией и начать диктовать Москве свои условия.

«Если нет, то вопросы смены режима будут стоять в полный рост. Но какая тогда позиция по отношению к России? Если бы было громко сказано: «Россияне, вы смещаете Путина, а мы оставляем систему, и не будем охотиться на военных преступников», я думаю, такая позиция была бы серьёзно воспринята в Москве, и о ней начали бы думать.

А можно и с другой стороны подходить. Это может быть и негативное предложение: «Если вы чего-то не сделаете, мы вас физически уничтожим, будем охотиться на вас во всех странах мира, привлекать к ответственности», это также аргумент для российских элит начать что-то делать.

А сейчас позиция «Убирайтесь с Украины, а потом мы будем что-то думать», не будет восприниматься серьёзно», – рассуждал нацпредатель.

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