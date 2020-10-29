29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Иначе с РФ снимут санкции» – Арестович призвал имитировать выполнение «Минска»


Украина должна вести себя так, будто придерживается Минских договорённостей, потому что на них завязаны антироссийские санкции и военная помощь Украине.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил назначенный членом ТГК в Минске пропагандист Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в двух словах, то у нас нет альтернатив Минским договорённостям, потому что к ним прикреплены санкции и военная помощь Украине. Когда появится другой механизм, возможно, нужно будет его менять, но это не моя прерогатива.

Тут вопрос в чём – либо мы ведём себя как страна, которая может выполнять взятые на себя международные обязательства, либо мы станем социосистемой или страной, которая не держит свои слова. Это плохо само по себе, а в далёкой перспективе ещё хуже», – рассуждает Арестович.

Напомним, ранее Арестович анонсировал государственную программу присвоения наследия Руси и переименования Украины.


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