Индия и Россия в сделках по поставкам военной техники могут перейти на расчеты в рублях
Индия и Россия готовятся перейти на расчеты в рублях за поставки военной техники. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».
Причиной для такого решения стали санкции Запада в отношении российских предприятий оборонного сектора и отказ банков проводить операции в долларах из-за этого. Оплата Индией уже существующих с Россией контрактов была заморожена в апреле этого года, но между странами уже есть положительный опыт решения этой проблемы. Так, ранее Индия закупила алмазы у российской компании «Алроса», оплатив сделку рублями.
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Как сообщал «ПолитНавигатор», концерн «Калашников» продемонстрировал новый опытный образец «7,62 мм автомат Калашникова АК-308» на форуме «Армия-2018». Там же российские военные представили бронетехнику нового поколения.
Метки: валюта, Индия, поставки вооружения, Россия, рубль, Санкции
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