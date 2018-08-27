27.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Москва, Россия, Украина, Экономика

Индия и Россия в сделках по поставкам военной техники могут перейти на расчеты в рублях



Индия и Россия готовятся перейти на расчеты в рублях за поставки военной техники. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Причиной для такого решения стали санкции Запада в отношении российских предприятий оборонного сектора и отказ банков проводить операции в долларах из-за этого. Оплата Индией уже существующих с Россией контрактов была заморожена в апреле этого года, но между странами уже есть положительный опыт решения этой проблемы. Так, ранее Индия закупила алмазы у российской компании «Алроса», оплатив сделку рублями.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», концерн «Калашников» продемонстрировал новый опытный образец «7,62 мм автомат Калашникова АК-308» на форуме «Армия-2018». Там же российские военные представили бронетехнику нового поколения.

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