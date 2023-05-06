Индия отказывается присоединиться к антироссийскому фронту

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В Дели считают, что Запад не имеет морального права критиковать Индию за тесные связи с Россией

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет посол Украина ы в Японии Сергей Корсунский.

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«Индия готовится заявить о своей лидерской роли. Однако при этом в Дели вовсе не рассматривают войну России против Украины как системообразующий фактор глобальной политики», – пишет Корсунский в киевском интернет-издании «Зеркало недели».

Кроме того, он объяснил, почему Индия не спешит присоединиться к антироссийскому фронту.

«По мнению многих индийских экспертов, к которым прислушиваются, Запад, возможно, и прав относительно оценки войны в Украине, однако эта позиция лицемерна, поскольку сам Запад виновен в развязывании множества конфликтов в Азии — от Вьетнама до Ирака. Поэтому Индия не заинтересована в изоляции России — Дели хочет иметь диалог со всеми, чтобы стремиться ко всеобщему миру и гармонии.

По его словам, Дели пробует и стремится говорить от имени «глобального Юга».

«И этот месседж таков: развивающимся странам нужен доступ к технологиям и капиталам, нужны стабильные поставки продовольствия и лекарств, усилия по предотвращению глобальных изменений климата. Войны разрушают их надежды, и поэтому они должны быть прекращены как можно скорее и любой ценой. Санкции приводят к росту цен и сложностям с поставками. Для стран «Юга» блокировка Россией поставок зерна из Украины — это сложно. Для них важен сам результат — отсутствие зерна, и это та позиция, которую Индия намеревается озвучивать на саммите «двадцатки» в сентябре», – отмечает дипломат.

При этом он обратил внимание, что когда Индию критикуют за связи с Россией, «она говорит: а Запад разве не имеет дела с диктаторскими режимами, когда ему это нужно».

Автор напоминает слова бывшего индийского лидера Джавахарлала Неру, который заявлял, что они не пророссийские и не проамериканские, проиндийские.

«Поэтому Индия одновременно член БРИКС, ШОС и QUAD, поэтому Индия самым активным образом сотрудничает по вопросам безопасности и развития технологий с США (крупнейшим в мире покупателем индийских товаров и сервисов), однако отказывается от роли «балансового механизма» в противостоянии Вашингтона и Пекина. Дели сотрудничает с Тайванем, однако воздерживается от любых шагов, которые могут спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе», – указывает Корсунский.

Резюмируя, он признает:

«Важно понимать, что Индия действительно во многом точно отражает позицию государств, которые не хотят выбирать сторону в противостоянии США—Китай+Россия».