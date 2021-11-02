Инфекционист объяснил, почему первой создавшая вакцину РФ не справляется с коронавирусом

02.11.2021 09:10 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Основная часть заболевших ковидом во время нынешней волны в России и попавших на больничную койку не была вакцинирована.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил главный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор Владимир Чуланов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

У него поинтересовались, как получается, что Россия, которая первой зарегистрировала антиковидную вакцину, сейчас попала в одну из сложнейших ситуаций (показатели ежедневной заболеваемости превысили 40 тысяч, число летальных исходов – 1 тысячу в сутки).

Собеседник издания предположил, что отчасти это может быть связано с большой лояльностью, которая была проявлена к населению.

«Я знаю много примеров даже европейских стран, где очень строгий подход к вакцинации. В Германии, например, у ребенка в школе ежедневно берут мазок на коронавирусную инфекцию, и никто этому не противится. Для взрослых такое же тестирование сделали не только обязательным, но и платным — тест стоит €20. Ты можешь не вакцинироваться, но каждое утро представь свежий тест. «Антиваксеры выстроились к нам в очередь, потому что дорого стало не вакцинироваться», — рассказывают мне знакомые местные врачи общей практики», – говорит инфекционист.

«Почему в России столько несознательности у населения в этом простом вопросе, мне непонятно. Сознательность приходит, но, к сожалению, на больничной койке. Когда пациентов спрашиваешь: «Вакцинированы?» — «Нет». — «Почему?» — «Ой, это моя ошибка. Начиталась этого всего в интернете, сейчас понимаю, что была неправа», – отмечает медик.

У него также поинтересовались, действительно ли сейчас в больницы попадают в основном невакцинированные.

«Абсолютно точно. Это и статистика показывает, и личный опыт, а я посетил много стационаров и в Москве, и в регионах. Вакцинированных в больницах единицы, и часто у них купленные QR-коды. Это преступная деятельность. К сожалению, в ней иногда участвуют медицинские работники», – подчеркнул Чуланов.

Читайте также «Микробиолог: «Победить коронавирус не удается. Ничего хорошего нас не ждет».