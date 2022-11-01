Инфляция в Польше побила 25-летний рекорд

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В октябре 2022 года индекс потребительских цен в Польше вырос на 17,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Это самое высокое значение с декабря 1996 года, то есть за 25 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщило Главное статистическое управление (ГСУ) Польши, согласно экспресс-оценке, цены на потребительские товары и услуги в октябре 2022 года выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года (индекс цен 117,9), а по сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 1,8% (индекс цен 101,8). Портал Bankier.pl специально отметил, что более высокая инфляция месяц к месяцу была зафиксирована в Польше в декабре 1996 года – тогда она составила 18,5%.

По информации ГСУ Польши, год к году цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, энергоносители подорожали на 41,7%, а топливо для личного транспорта – на 19,5%. В свою очередь, в месячном выражении цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%, энергоносители подорожали на 2%, а вот топливо для личного транспорта стало дешевле – на 4,1%.

По мнению экономиста Bank Pekao, которое привёл портал Bankier.pl, в ближайшие месяцы не стоит ожидать стабилизации инфляции.

«Следует ожидать, что инфляция будет “тикать” примерно на 1 процентный пункт каждый месяц. Пик инфляции, вероятно, придется на февраль 2023 года, когда она явно превысит 21%. И с такой двузначной инфляцией мы останемся практически до конца года, может быть, в ноябре инфляция опустится ниже 10%» – сказал Петр Барткевич.

По его словам, среднегодовая инфляция в этом и следующем году составит около 14%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша намерена подготовить отчет о потерях, которые будто бы причинил СССР этой стране в период Второй Мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба за них.