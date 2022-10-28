Неблагодарная Польша намерена требовать от России возмещения «ущерба», причиненного СССР

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Польша намерена подготовить отчет о потерях, которые будто бы причинил СССР этой стране в период Второй Мировой войны, и потребует от России возмещения ущерба за них, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отчёт о военных потерях, причинённых СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые проводились при составлении отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», – сказано в опубликованном 28 октября официальном сообщении МИД Польши, формально посвящённом претензиям к Германии.

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14 сентября 2022 года парламент Польши принял резолюцию, в которой призвал политическое руководство ФРГ «безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность» за весь вред, нанесенный нацистской Германией польскому народу.

В резолюции отмечалось, что Варшава никогда не получала какой-либо компенсации ни от Берлина, ни от Москвы, которая, по мнению депутатов, несет ответственность за «последствия агрессии Советского Союза в 1939 году». Предложение потребовать репарации от Москвы также поддержал польский президент Анджей Дуда, подчеркнув, что не видит причин, по которым этого не нужно делать.

В Кремле подобные заявления о выплате Россией репараций назвали «политическим экстремизмом» и «оголтелой русофобией». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления польских властей вредят имиджу страны, а также ухудшают отношения с Россией и Германией. В МИД РФ требования Польши к России о репарациях назвали «политическими фантазиями».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 26 октября верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла резолюцию, в которой власти России названы «террористическим режимом».