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27.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Компромат, Политика, Скандал, Украина
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Информацию о хищениях в ОПК Украины в СМИ слили органы

Расследование журналистов программы «Наши деньги» о хищениях в оборонном комплексе Украины, к которым причастно окружение президента Петра Порошенко, основано на информации, полученной от правоохранительных органов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте честно говорить: в СМИ эта информация попадает из правоохранительных органов. А все эти расследования Бигуса.. мы же понимаем, что это – информация, полученная профессиональным путем, при помощи спецсредств, специально обученными людьми и так далее. А Бигус – это просто канал, труба через который сливают все эти нечистоты», – сказал Белашко.

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