Инфраструктурный конец: Украина доедает последний запас прочности

08.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия перестала быть главной украинской проблемой – на первый план теперь выходит системный инфраструктурный кризис.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил бывший украинский актер Алексей Арестович, в украинских СМИ теперь представляемый как аналитик и военный эксперт.

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По его словам, Россия будет пытаться продолжать есть Украину “по кускам”.

Также он утверждает, что РФ готовит вмешательство в украинские выборы, планируя “покупать армии ботов, ломать избирательные сервера и подкупать политиков”.

“Но приятная новость, что Россия перестала быть фактором №1 в Украине в 2018 году. Проблемой №1 стал инфраструктурный кризис – отключение воды и тепла по всей стране. Система изношена, и за год нереально это все поменять. Нужно пять-семь лет. То есть мы поедаем последние остатки прочности и впадем в тяжелейший инфраструктурный кризис в 2019-2021 годах, когда горячей воды нет или дыры в асфальте, куда проваливаются машины в кипяток, нет отопления. Тогда Россия уже до задницы. Тут вот насущная проблема, которую нужно решать”, – отметил эксперт.

Он признает, что новой украинской власти достанется огромный мешок проблем, с которым “они понятия не имеют, что делать”.

То есть добровольно цеплять себе вес на шею и прыгать в море – это будет ситуация нашего нового президента, просто клуб самоубийц. Какой бы ты не был супергигант, чтобы ты не предлагал стране, все равно инфраструктуре – конец”, – резюмирует Арестович.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Арестович заявил, что на Украине в полный рост поднялась перспектива новых республик.