В Киеве очкуют: «В полный рост поднялась перспектива новых республик»

30.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Поход украинских кораблей ВМСУ, задержанных российскими пограничниками, оказался более удачным, чем ожидали его организаторы.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил бывший украинский актер Алексей Арестович, в украинских СМИ теперь представляемый как аналитик и военный эксперт.

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Отвечая на вопрос о последствиях Азовского кризиса, собеседник издания прогнозирует дальнейшее обострение.

“Первое – он далеко не закончен, второе – он долго готовился, третье – все мы ждали сухопутного перешейка в Крым, а вот Россия должна решить проблемы снабжения Крыма и, в частности, снабжения водой, а оказывается, что достаточно “отжать” Азовское море. То есть они его заберут, и не нужен перешеек этот. И логистика, и тень, которая будет отброшена на украинское побережье, и перспектива новых “республик” там, в Приазовье, поднялась в полный рост, и все это дальше будет развиваться”, – сказал Арестович.

По его словам, есть колоссальная проблема с водоснабжением Крыма, а потому “Россия не может себе позволить, чтобы граждане пребывали в таком состоянии”.

При этом эксперт признает, что у Киева нет ни сил, ни средств для жесткой реакции в ответ на кризис.

“Мы в целом его неплохо регулируем. Вот этот поход наших трех кораблей был очень удачный, думаю, что он был даже удачней, чем его планировали изначально. Ожидали от него эффект, но не в таком масштабе. Теперь азовская проблема приобрела главную свою составляющую: ее невозможно игнорировать в международном сообществе, мы все-таки привлекли к себе внимание – ценой плена 24 моряков, ранения шести из них, но привлекли внимание сообщества к “азовской” проблеме. Это большое достижение со стороны Украины, здесь мы раунд выиграли, но он далеко не последний”, – отмечает Арестович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Позднее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.