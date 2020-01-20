Инициированные Путиным изменения в Конституцию подстроят под крымчан

20.01.2020, Москва, Олег Кравцов

Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ учтут позицию жителей Крыма, которые могут лишиться возможности участвовать в выборах президента в качестве кандидатов.

Об этом «Известиям» рассказали депутаты и эксперты, вошедшие в состав рабочей группы.

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Издание напоминает, что выступая с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил закрепить норму, по которой главой государства сможет стать россиянин, проживающий на территории страны не менее 25 лет, а также норму об «отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее».

«Вопрос об ограничении кандидата на должность президента Российской Федерации 25-летием гражданства РФ и отсутствием иного гражданства означает то, что мы автоматически исключаем граждан, проживающих в Крыму и Севастополе», – сказала газете участник рабочей группы, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

При этом она добавила, что итоговое решение этой проблемы будет найдено в ходе дискуссий.

Также подтвердил важность рассмотрения этого вопроса и другой участник рабочей группы, депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг.

«Могу сказать, что есть тема для обсуждения. Будем искать формулировку, потому что Крым – часть России. Человек, проживающий в Крыму, живет на территории РФ», – заявил депутат.

Еще один член группы, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин отмтеил, что все поправки, которые будут приняты после всенародного голосования, должны работать «на десятилетия вперед».

«С одной стороны, есть проблема единого подхода к характеристикам для возможности занять должность. С другой – особая ситуация с Крымом и Севастополем. Это заслуживает внимания и рассмотрения», – говорит депутат.

При этом член рабочей группы и первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию образования и науки Людмила Дудова заявила считает необходимым прописать отдельно в поправках не только Крым и Севастополь, но учесть другие потенциально возможные проблемы.

«Это должно касаться не только Крыма с Севастополем. Наверное, отдельным параграфом, отдельным пунктом должны быть прописаны и похожие случаи. На протяжении XX века мы видели, как могут меняться территориальные границы нашего государства», – подчеркнула Дудова.

«Учитывая, что после распада Советского Союза множество этнических русских остались за пределами РФ и часть из них ментально связывает себя с Россией и пытается получить ее гражданство, этот вопрос действительно весьма актуален», – резюмирует издание.