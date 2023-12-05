Инкубатор мафий Днепропетровск. Безнадёжно ли заражены его жители коломойской чумой

Сегодня мы продолжаем разговор о реалиях украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России для успешного государственного строительства.

На очереди – Днепр (Днепропетровск). Правда, как и в случае со Львовом, о котором мы недавно писали, кто-то может сказать: какая же это глубинка? Крупный промышленный, инновационный, научный и культурный центр. Город почти с миллионным населением (по данным на 1 января 2020 года, в нем проживало 990 724 человек, а в 1976-2011 и 2017 – 2018 – более 1 млн). По численности – 4 -й после Киева, Харькова и Одессы.

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В ответ скажем, что это город, пока еще находящийся в глубине эшелонированной обороны противника. Это первое. А второе: власть в нем, хотя и вроде «прошита» национал-патриотической идеей, на самом деле глубоко преследует собственные шкурные интересы. Которые, как и эта идея, глубоко чужды для большинства народа, являющегося, как известно, на самом деле – русским.

Во всяком случае, в городах, основанных русской царицей Екатериной и ее подданными во главе с князем Потемкиным-Таврическим. А Днепр именно таков: первоначально он назывался Екатеринославом, в честь святой Екатерины, небесной покровительницы императрицы.

Впрочем, обо всем по порядку.

Днепр находится на стыке центра, юга и востока нынешней Украины. Является административным центром Днепропетровской области, и агломерации. Расположен на реках Днепре и Самаре.

Его промышленная основа – металлургический комплекс. В особенности развиты металлообработка, машиностроение, чёрная металлургия и другие отрасли. В советские времена – центр космической и оборонной промышленности, закрытый для иностранцев. Здесь находится легендарный завод «Южмаш», еще с советских времен изготовлявший космические ракеты и оборудование для них, а также связанное с ним КБ «Южное».

Но не только промышленностью и космическими разработками знаменит этот город. Как-то так исторически сложилось что, начиная со второй половины 20 века, он является инкубатором и рассадником разнообразных властных мафий.

Сначала была «брежневская семья», которая вполне пристойно руководила государством в течение почти 20 лет. А потом те, кто пришел ей на смену в независимой (якобы) стране. Якобы – потому что представители некоторых мафиозных кланов, добравшиеся до верховной власти, мало-помалу отдали Украину под полный контроль Запада.

Началось это еще во времена президентства Леонида Кучмы, директора и парторга того самого легендарного «Южмаша». Именно благодаря ему дорвались до финансового корыта те, кто впоследствии стали олигархами, на коих пробы ставить негде. К примеру, зять Виктор Пинчук, владелец той самой фирмы «Интерпайп». Кроме того, кучминский зятек на пару с Соросом создал на Украине несколько самых отвратительных антироссийских геббельс-помоек – телеканал ICTV и др.

Из тогдашнего Днепропетровска выползло и мафиозное кубло экс-премьера и экс-соратника Кучмы, рассорившегося с ним вдрызг, Павла Лазаренко. Вместе со всей лазаренковской шайкой: Юлией Тимошенко, Александром Турчиновым, Игорем Коломойским и др., которым тот, находясь на премьерском Олимпе, оказывал всяческое содействие.

Адвокатом Коломойского и его группы «Приват» был нынешний глава города Филатов. Тот самый «Боря-вешатель», говоривший в 2014 году, что крымчанам и донбассовцам нужно давать любые обещания – «а вешать мы их будем потом». Его заместителем и подельником является Геннадий Корбан, названный в СМИ самой влиятельной персоной Днепра. Понять почему – дело нехитрое: это самый главный рейдер Коломойского и Филатова, который в свое время задерживался как глава преступной группировки.

Что же касается Коломойского, «Беня», как известно, создатель и финансист частных карательных батальонов, состоящих из самых отъявленных подонков – это «Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов», «Айдар» и др. Всего около 15 тыс. головорезов. Впрочем, он еще и благотворитель. Соорудил для еврейской общины Днепропетровска один из крупнейших в мире общинных центров «Менора». Входит в состав ее попечительского совета. С 2008-го – президент всеукраинской «Объединенной еврейской общины Украины».

Что касается «Меноры», то на нижеприведенном видео вы сможете посмотреть, какой трогательный концерт устроили на ее крыше вышеупомянутые деятели вкупе с хохмачами из клуба бывших кавээнщиков, ныне называемого «Веселый ПесецЪ». Эти «пидстаркуватые» фигляры обращаются к Израилю, который давно насаждают в городе, созданном русской императрицей. Тут, кстати, и «Боря-вешатель» отметился.

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А теперь перейдем к тому, как живут рядовые днепровцы (надеемся, они когда-нибудь вновь станут екатеринославцами). И поговорим на тему, так ли уж сильна вся эта пропаганда, по сути, глубоко чуждая им.

Наши собеседники – бахмутовец Николай, который вынужден был с женой перебраться в Днепр после разрушения их дома «захисныками» из ВСУ (оба предпенсионного возраста), а также коренные жители Днепра Андрей, его супруга Нина и Исаак.

Начнем с Исаака. Он бывший учитель истории, сейчас без работы. Ушел из школы по принципиальным соображениям: не смог выдержать извращений своего предмета. Вопрос, который он затрагивает, очень щепетильный, но обойти вниманием его нельзя.

«Вы знаете, я живу здесь очень много лет. Всю свою жизнь. И видел разные периоды в жизни города. Но никогда я не видал такого периода, как тот, что длится с тех пор, как в нем стали править хабадники. Эти кровососы сосут кровь и из города, да и из всей страны. Они провоцируют народный гнев на простых евреев. Эти филатовы, корбаны и прочие коломойские, конечно, вовремя улетят на своих самолетах, как только будет шухер, а простые евреи должны будут страдать за их подлости. Вот, что я вам скажу: вот они-то и есть олицетворение того, что называют ж…-бандеровщиной… Филатов приказал снести памятники советским солдатам-освободителям, как по всей этой Руине. А мой дед погиб за освобождение Днепропетровска, его звали Моисей Маркович. Как же я могу относиться к этому вешателю? Издревле их называли мироедами. Такие и есть: мир едят, поганцы!».

Продолжает Владимир:

«Когда мы приехали с женой из Бахмута, то сделали радостное открытие, что город, конечно, в основном русскоязычный, хотя укропатриотов много. И русскоязычные тоже часто коверкают себе язык, пытаясь «розмовлять на мове». То ли потому, что мозги промытые, то ли из страха, что прицепятся блюстители. И все-таки – таких, по-моему, меньшинство… Нам, как переселенцам, вначале обещали квартиру – первоначально была такая пропагандистская «утка», если вы помните. Ведь на родине лишились всего имущества – и дома, и обстановки, и машины… Потом все быстро сошло на нет: эти «вешатели» и корбаны удавятся из-за квартир… Два месяца уже не дают гуманитарку, которую вначале раздавали активно. Хотят забрать и 2 тыс. грн переселенческих. Хотя они нам очень необходимы. Я, водитель по профессии, работу найти не смог – переселенцам в возрасте дают очень неохотно. Жена устроилась уборщицей, получает зарплату в 12 тыс. грн. 5 тыс. платим за квартиру, остальное на еду. Хорошо, помогают дети, живущие в другом городе. Цены очень высокие. Бутылка воды емкостью 0,5 л – 15 грн, пиво – 45, вино – от 150, Coca-Cola 0.5 л – 35, кило риса – под 50, молоко тоже, помидоры под 60 и выше, апельсины за 1 кг под 70, яблоки – 18. Свинина – за 200, говядина под 400. Яйца – 60 и выше… Короче, чтобы мало-мальски полноценно питаться, нам необходимо на двоих в день не менее 400 грн. В итоге приходится очень сильно экономить, не покупать себе ни одежды, ни обуви. И все равно не хватает… Еще и хотят отказать в 2000 грн переселенческих. Говорят, скоро новые прибудут, из Авдеевки, на всех не хватит…».

Теперь слово Андрею:

«Я автослесарь, работал на техстанции, но ее закрыли. Корбану понадобилась. Он сейчас все, что плохо лежит, под себя гребет, даже самое малое. Вообще, по городу очень много закрывается предприятий – в немалой степени из-за мобилизации. Приходят, мужиков забирают, кому работать? После увольнения я работал на местном Курчатовском рынке – его тоже прикроют, наверное, скоро. Люди боятся и торговать, и покупать: по рынку слоняются здоровенные мордовороты из военкоматов, ловят новобранцев… Теперь устроился на один из заводов. Возле проходной утром и вечером появляется пост военкоматчиков. Но наш директор – молодец. Как только ему сообщают о них, дает команду сотрудникам скрываться через запасной выход. Вот так и живем… Что касается бандеровско-хабадской пропаганды, да, она очень сильная. По всем СМИ льется, в том числе, по каналу Филатова «Губернские вести». И все же, думаю, когда Россия придет и телевизор переключит, народ быстро прозреет. Чуждая она ему…».

В заключение – мнение Нины, супруги Андрея, учительницы онлайн:

«Я много общаюсь с детьми. Вижу, что они в принципе нормальные, не свидомые (а значит, и родители). Да, уроки идут по-украински, но многие детки явно русскоязычные. Думаю, никакой сложности в том, чтобы отучить их от нацистской пропаганды, не будет…».