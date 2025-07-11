Иноагент Илларионов призвал не спешить радоваться развороту Трампа
Практика показывает, что без подкрепления на деле вся бурная риторика последних дней со стороны президента США Дональда Трампа может оказаться простой болтовнёй.
Об этом на канале «UkrLife» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента России Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужны действия. Да, последние дней десять Трамп довольно много чего сказал. И насколько он раздражён и расстроен, и недоволен Путиным, и то, что Путин говорит ему bullshit, что будет помогать Украине, будет поставлять оружие. Неслучайно в CNN была слита аудиозапись встречи Трампа с донорами и спонсорами во время его предвыборной кампании о том, что он обещал разбомбить Москву.
Это элемент пропагандистской кампании давления, как они думают в Белом доме, что это произведёт впечатление на Путина. Всё это понятно, здорово и замечательно. …Линдси Грэм уже который раз говорит – у меня полная поддержка президента, что мы сейчас примем невероятный билль по санкциям и т.д. Вот, когда примут, тогда и будем говорить», – сказал Илларионов.
Он напомнил о судьбе закона о ленд-лизе для Украины, который почти единогласно приняли обе палаты и подписал Байден.
«Даже если он будет проголосован, принят в обеих палатах, и даже если он будет подписан Трампом, мы знаем некоторые чудеса, какие происходят с некоторыми американскими законами. Поэтому до тех пор, пока мы не увидим реальных действий и с точки зрения санкций, и с точки зрения поставок оружия, и с точки зрения изменения не только риторики, но и реальных действий. Мы уже столько раз сталкивались с непредсказуемым поведением разных американских президентов, особенно нынешнего, прогнозировать мы ничего не будем», – добавил беглый предатель.
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