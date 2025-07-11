«Проживём без России! Нашим помидорам даже лучше будет!» – русофобы из Баку скачут по украинским граблям

Елена Острякова.  
11.07.2025 12:39
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Россия, Русофобия, Сельское хозяйство, Украина, Экономика


Сегодня в силу вступил запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции азербайджанских предприятий ООО «Allbuy» и OOO «Milk products», которые отказались от инспекции Россельхознадзора.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана, в свою очередь, заявило, что производители более не заинтересованы в дальнейших поставках своих товаров в РФ.

Сегодня в силу вступил запрет на ввоз в Россию всех видов молочной продукции азербайджанских...

Ранее специалисты Россельхознадзора Краснодарского края запретили поставку 18 тонн азербайджанских персиков, в которых был обнаружен опасный вредитель – западный цветочный трипс.

Всё это происходит на фоне отказа азербайджанских властей прекратить преследование граждан РФ, которые подверглись аресту и издевательствам вскоре после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Настроения в Баку поразительно напоминают Украину, чьи «элиты» в своё время обещали будущее «второй Франции» после разрыва с Москвой, а западные послы рисовали перспективы «аграрной сверхдержавы». На деле же несостоявшаяся «житница Европы» в нынешнем году превратилась в главного покупателя польской картошки.

Показательно свежее выступление азербайджанского журналиста Ильхама Исмаила в эфире киевского «Радио НВ» (рупор «соросят»).

«Мы экономически не зависим от России, хотя Россия всегда нам угрожает,  что не будет у нас покупать помидоры и какие-то сельскохозяйственные продукты. Это нам абсолютно не мешает. Мы можем продать эти сельскохозяйственные продукты в других странах. Даже более выгодно, чем в России», – хорохорился Исмаил.

Он пригрозил России потерей всего Южного Кавказа.

«Если мы потеряем базар в России, чтобы помидоры продавать, Россия потеряет целый южный Кавказ. Потому что Армения и Азербайджан не представляют друг для друга опасности. У нас общий источник опасности. Это север. Это Россия», – сказал Исмаил.

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