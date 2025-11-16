Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандалы и расследования НАБУ на Украине свидетельствуют о том, что американские хозяева убедились: их ручной киевский диктатор Зеленский проигрывает войну.

Об этом либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Абсолютно поворотный момент, который неслучайно совпал с большими проблемами Украины на поле боя. С большими проблемами в Покровске, который де-факто пал. И, что ещё более важно, с прорывом возле Гуляйполя. Потому что пока все силы были отвлечены на Покровск, когда у вас фронт как тришкин кафтан, когда вы стягиваете и бросаете лучшие силы в Покровск, естественно, у вас рвётся где-то в другом месте. Как я сказала, абсолютно неслучайно, что этот «идеальный шторм» – серьёзные проблемы на фронте и политическая катастрофа – постигла Зеленского. Потому что мне кажется, что если это не «красная карточка», то это знак того, что Соединённые Штаты начали Зеленского списывать после того, как Зеленский начал проигрывать войну. Потому что именно США, точнее Госдеп, точнее Демократическая партия контролирует НАБУ», – сказала Латынина.