Иноагент Невзоров назвал российские курорты «свинарниками»

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Журналист-иноагент Александр Невзоров* продолжает пугать свою аудиторию байками. На этот раз он рассказал о «закрытии» Турции для граждан РФ и назвал российские курорты «свинарниками».

Невзоров* опубликовал на своем YouTube-канале ролик под названием «Невзоров. Димон, Ядерная война – будет, а Турцию закроют для туристов». Журналист порассуждал о ближайшем будущем России и заявил, что Турция в ближайшее время окажется для россиян недоступной.

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Иноагент Невзоров* не стал останавливаться на распространении неподтвержденного фейка и полил грязью российские курорты, назвав их «свинарниками». Помимо того, журналист прошелся и по крымским чебурекам, заявив, что их «готовят из котят».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

«И даже Турции, вероятно, никакой у россиян больше не будет. <…> Помимо того, что курорты Турции будут дерзко контрастировать с отдыхательными свинарниками родины. Они способны наводить на крайне неприятные мысли о жалком сервисе и немытых унитазах Сочи, о крымских чебуреках с ногтями и котятами. Турцию, да, тоже прикроют конечно», — заявил Невзоров*.

Примечательно, что с каждым разом заявления иноагента Невзорова* о России и ее гражданах все больше наполнены русофобскими высказываниями и ненавистью. Так, накануне СМИ писали, что журналист назвал некогда родную страну « страной ларьков и рабов ». При этом самих россиян журналист неоднократно называл « фантастическими тварями », « ошалевшими мухами », а также позволял отпускать себе шутки на тему жертв Донбасса.

Напомним, СМИ сообщали о дружбе между Невзоровым* и градоначальником Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Журналист оказывал активную помощь будущему губернатору во время проведения предвыборной агитации. Однако после ряда русофобских высказываний и побега Невзорова* из России, представители Смольного удалили подобную информацию из Сети.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.