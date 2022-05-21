Сбежавший из России Невзоров* назвал патриотов страны «ошалевшими мухами»

Известный журналист и иноагент Александр Невзоров* продолжает поливать грязью Россию и патриотично настроенных граждан.

Соответствующую русофобскую позицию он занял после побега из родной страны из-за того, что против него возбудили уголовное дело за распространение ложной информации о действиях российских военных в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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Невзоров* опубликовал на своем YouTube-канале интервью с журналисткой Юлией Латыниной, известной своей антироссийской позицией, в рамках программы «Невзоровские среды». На этот раз сбежавшие из страны журналисты облили грязью патриотично настроенных граждан и тех, кто поддерживает действия президента России Владимира Путина (согласно данным последнего опроса, уровень доверия россиян Путину приблизился к 81%).

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«Вообще мы видим, как на этой неделе куча вот этого военно-политического дерьма, которую кладет Путин, она все увеличивается и увеличивается, становясь все больше и величественнее. Самое интересное, что на эту кучу дерьма слетаются ошалевшие патриотические мухи, которых становится все больше и больше. Люди, которые исправно декларируют свою приверженность Путинизму. Кричат смешную причалку: «8 лет Бомбасс, 8 лет Бомбасс, 8 лет Бомбасс». Других аргументов нет, еще есть унитазы и Бомбасс», — заявил журналист.

Таким образом Невзоров* назвал россиян «патриотичными мухами», а также вновь позволил себе посмеяться над жителями Донбасса, которые на протяжении восьми последних лет подвергались геноциду со стороны украинских военных. Примечательно, что подобные насмешки над жертвами украинской стороны журналист позволяет себе уже не в первый раз, как и высказывания в адрес патриотов России.

Напомним, СМИ сообщали о дружбе между губернатором Петербурга Александром Бегловым и Невзоровым*. Журналист в 2019 году активно помогал будущему градоначальнику с проведением предвыборной кампании. Позднее подобная информация была удалена из Сети представителями Смольного. Однако поздравление с днем рождения Беглова, которое Невзоров* сделал накануне, лишь доказывает близкие связи между губернатором и журналистом.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.