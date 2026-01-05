Иноагент Венедиктов допустил, что Путин еще возьмет Киев

Елена Острякова.  
05.01.2026 15:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 689
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро создало прецедент, когда любой «может назначить человека в пижаме диктатором и уволочь его».

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте себе, поляки решат, что Лукашенко диктатор, и выкрадут его. А Путин решит, что Зеленский диктатор и выкрадет его. Он не пытался это сделать в Гастомеле, он хотел, чтоб Зеленский бежал, это хорошо известно», – сказал Венедиктов.

При этом иноагент согласился с тем, что в 2022 году Россия рассчитывала быстро взять Киев.

«Ну, не получилось. Еще получится. Или не получится», – сказал Венедиктов.

Он считает, что теперь многие могут сказать: «если вы одобряете Трампа, то чего вы прицепились к Путину».

