Иноагент Венедиктов допустил, что Путин еще возьмет Киев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро создало прецедент, когда любой «может назначить человека в пижаме диктатором и уволочь его».

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Представьте себе, поляки решат, что Лукашенко диктатор, и выкрадут его. А Путин решит, что Зеленский диктатор и выкрадет его. Он не пытался это сделать в Гастомеле, он хотел, чтоб Зеленский бежал, это хорошо известно», – сказал Венедиктов.

При этом иноагент согласился с тем, что в 2022 году Россия рассчитывала быстро взять Киев.

«Ну, не получилось. Еще получится. Или не получится», – сказал Венедиктов.

Он считает, что теперь многие могут сказать: «если вы одобряете Трампа, то чего вы прицепились к Путину».