Иноагент Венедиктов: Охренеть можно! Европа покупает русский газ и обрекает Украину на страдания

АнатолийЛапин.  
22.10.2026 15:25
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Нет никаких оснований полагать, будто нечто заставит Россию остановить боевые действия – бюджет пополняется, в том числе благодаря закупкам энергоресурсов странами ЕС, военные заводы обеспечивают рекордные поставки боеприпасов.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-руководитель закрытой радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«На самом деле разговоры о том, что российский бюджет [исчерпан] – сколько европейские страны заплатили за газ в этом году России? В «военный бюджет», сколько-сколько? Охренеть можно! Не снилось вообще!

«Мы только к концу 2027 года, – на шестом году войны, – наверное, прекратим [покупать] газ». Как интересно, ох, как интересно! Поэтому много лицемерия», – сказал Венедиктов.

Он считает, что отказ Европы поддержать возможную сделку при посредничестве американцев – лишь обрекает Украину на дальнейшие страдания.

«Будем бомбить, отлично», – говорят в Кремле, – «У нас еще хватает». Вот сегодня пришла новость, «Украинская правда» сообщает: что-то там свыше 700 баллистических ракет накопила Россия», – обратил внимание Венедиктов.

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English version :: Читать на английском Иноагент Венедиктов: Охренеть можно! Европа покупает русский газ и обрекает Украину на страдания

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