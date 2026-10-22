Иноагент Венедиктов: Охренеть можно! Европа покупает русский газ и обрекает Украину на страдания
Нет никаких оснований полагать, будто нечто заставит Россию остановить боевые действия – бюджет пополняется, в том числе благодаря закупкам энергоресурсов странами ЕС, военные заводы обеспечивают рекордные поставки боеприпасов.
Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-руководитель закрытой радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле разговоры о том, что российский бюджет [исчерпан] – сколько европейские страны заплатили за газ в этом году России? В «военный бюджет», сколько-сколько? Охренеть можно! Не снилось вообще!
«Мы только к концу 2027 года, – на шестом году войны, – наверное, прекратим [покупать] газ». Как интересно, ох, как интересно! Поэтому много лицемерия», – сказал Венедиктов.
Он считает, что отказ Европы поддержать возможную сделку при посредничестве американцев – лишь обрекает Украину на дальнейшие страдания.
«Будем бомбить, отлично», – говорят в Кремле, – «У нас еще хватает». Вот сегодня пришла новость, «Украинская правда» сообщает: что-то там свыше 700 баллистических ракет накопила Россия», – обратил внимание Венедиктов.
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