Нет никаких оснований полагать, будто нечто заставит Россию остановить боевые действия – бюджет пополняется, в том числе благодаря закупкам энергоресурсов странами ЕС, военные заводы обеспечивают рекордные поставки боеприпасов.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявил экс-руководитель закрытой радиостанции «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле разговоры о том, что российский бюджет [исчерпан] – сколько европейские страны заплатили за газ в этом году России? В «военный бюджет», сколько-сколько? Охренеть можно! Не снилось вообще!

«Мы только к концу 2027 года, – на шестом году войны, – наверное, прекратим [покупать] газ». Как интересно, ох, как интересно! Поэтому много лицемерия», – сказал Венедиктов.