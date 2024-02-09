Иноагенты нащупали, как раскачивать недовольство в России

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Иноагенты из «Левады» выпустили новую социологию, которая, с первого взгляда, вроде бы по-прежнему вряд ли порадует противников России – фиксируется «устойчивый тренд на снижение протестного потенциала в рамках политической повестки – только 15% россиян считают, что выступления с политическими требованиями возможны и 8% готовы лично принять участие».

Такие показатели в последний раз были в мае 2022 года, то есть, в самом начале СВО. То есть, раскачать обстановку и вызвать внутреннюю смуту в России, на что неприкрыто делал ставку Запад, пока что не удалось.

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Однако теперь несколько пунктов в исследовании «Левады» посвящено «протестам жен мобилизованных» – «ПолитНавигатор» уже писал, что отслеживается четкая связь этих манифестаций с навальнистами и украинскими структурами.

«Общее отношение к людям, которые выходят на протестные акции за возвращение близких из зоны СВО скорее нейтрально безразличное… К тем, кто выходит на акции протеста за возвращение своих близких из зоны СВО, россияне чаще относятся скорее положительно (29%), чем к тем, кто выходит на антивоенные акции протеста (в августе 2022 и сентябре 2023 к участникам антивоенных акций протеста «скорее положительно» относились 18 и 19% опрошенных соответственно)», – пишет «Левада».

Таким образом, можно предположить, что враг нащупал нужную линию – осознав, что открытые враги в лице пораженцев-либералов не находят поддержки, ставка будет делаться на дальнейшую раскрутку «протестов жен и матерей мобилизованных». Кстати, организаторы свои планы спровоцировать антиправительственные выступления не сильно-то и скрывают, о чем свидетельствуют плакаты, подготовленные кукловодами. Это нужно осознать всем компетентным структурам.