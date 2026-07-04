«Иностранные наёмники массово дезертируют из ВСУ» – замминистра обороны Украины
На Украине лицензируют рекрутинговые компании по найму иностранных боевиков в ВСУ и обяжут их полностью отвечать за весь цикл направления их в воинские части.
Об этом говорили в Верховной раде в ходе «часа вопросов правительству», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы как государство заинтересованы в том, чтобы иметь Иностранный легион, который будет воевать на стороне ВСУ. И для того, чтобы масштабировать инициативу, которая была ранее, но не имела системный характер, будет осуществлена лицензионная деятельность для рекрутинговых компаний, которые будут непосредственно заниматься наймом таких военнослужащих», – сказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Её дополнил замминистра обороны Украины Василий Шкураков.
«Принятое решение комплексно охватывает обозначенную сферу деятельности. Сегодня мы знаем проблему привезённых иностранцев, которые очень часто бегут, уходят в СОЧ и не выполняют обязанностей, ради которых привлекаются к службе в ВСУ.
Решение призвано решить именно этот вопрос, и та компания, которая будет совершать функцию, будет полностью отвечать за весь цикл, вплоть до доведения этого человека до ВЛК, проверки его состояния здоровья, и соответствия должности, на которую он претендует в вооружённых силах.
Если это не будет подтверждено, этого человека компания будет обязана отвезти назад, чтобы он не остался на Украине», – заявил Шкураков.
Ранее Минобороны Украины заявило о плане заместить 30-50% личного состава в штурмовых частях и в пехоте иностранными наёмниками.
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