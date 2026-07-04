«Иностранные наёмники массово дезертируют из ВСУ» – замминистра обороны Украины

Вадим Москаленко.  
04.07.2026 21:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


На Украине лицензируют рекрутинговые компании по найму иностранных боевиков в ВСУ и обяжут их полностью отвечать за весь цикл направления их в воинские части.

Об этом говорили в Верховной раде в ходе «часа вопросов правительству», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине лицензируют рекрутинговые компании по найму иностранных боевиков в ВСУ и обяжут их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы как государство заинтересованы в том, чтобы иметь Иностранный легион, который будет воевать на стороне ВСУ. И для того, чтобы масштабировать инициативу, которая была ранее, но не имела системный характер, будет осуществлена лицензионная деятельность для рекрутинговых компаний, которые будут непосредственно заниматься наймом таких военнослужащих», – сказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Её дополнил замминистра обороны Украины Василий Шкураков.

«Принятое решение комплексно охватывает обозначенную сферу деятельности. Сегодня мы знаем проблему привезённых иностранцев, которые очень часто бегут, уходят в СОЧ и не выполняют обязанностей, ради которых привлекаются к службе в ВСУ.

Решение призвано решить именно этот вопрос, и та компания, которая будет совершать функцию, будет полностью отвечать за весь цикл, вплоть до доведения этого человека до ВЛК, проверки его состояния здоровья, и соответствия должности, на которую он претендует в вооружённых силах.

Если это не будет подтверждено, этого человека компания будет обязана отвезти назад, чтобы он не остался на Украине», – заявил Шкураков.

Ранее Минобороны Украины заявило о плане заместить 30-50% личного состава в штурмовых частях и в пехоте иностранными наёмниками.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Иностранные наёмники массово дезертируют из ВСУ» – замминистра обороны Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить