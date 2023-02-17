Инспекторы США требуют от Киева доступа в зону боевых действий, чтобы посчитать тубусы от Джавелинов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генеральные инспекторы, ответственные за мониторинг военной и экономической помощи США Киеву на сумму более 110 млрд долларов, настаивают на отправке контролёров в зону конфликта, сообщило 17 февраля издание The Wall Street Journal (WSJ).

Американские чиновники хотят усилить мониторинг по мере расширения масштабов и объема предоставляемой помощи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) смогли выполнить «важнейшие задачи по надзору» дистанционно, используя персонал, находящийся в Вашингтоне, Польше и Германии. Но, по их словам, «настоящий, всеобъемлющий и надёжный надзор невозможно произвести» на расстоянии, пишет WSJ.

Генеральные инспекторы отвечают за то, чтобы американское оружие не перенаправлялось третьим странам, средства налогоплательщиков расходовались по назначению, а программы помощи работали правильно. Однако с выполнением своих задач у них возникли серьёзные трудности.

Во-первых, это огромный размер американского пакета помощи и скорость, с которой он был выделен Конгрессом в прошлом году. Во-вторых – тот факт, что администрация Байдена ограничила количество правительственного персонала в посольстве США в Киеве по соображениям безопасности.

Хотя американские чиновники пока не получали сообщений о «масштабном мошенничестве или незаконных действиях», связанных с помощью США Украине, однако убедиться в этом они смогут только после работы аудиторов и следователей непосредственно в зоне боевых действий, отмечает WSJ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», группа конгрессменов от Республиканской партии США внесла резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать «военную и финансовую» помощь Украине, документ получил название «Резолюция об усталости от Украины».